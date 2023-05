Bezprzewodowa wymiana plików między smartfonem z Androidem i komputerem z Windowsem już w Polsce!

Łatwe bezprzewodowe udostępnianie plików między smartfonami z Androidem a komputerami z Windowsem rodziło się w bólach. Na szczęście już teraz można je testować, również w Polsce.

Udostępnianie plików Android <-> Windows

Użytkownicy smartfonów z Androidem od wieków mieli pod górkę, jeśli chodzi o proste rozwiązanie dla bezprzewodowego udostępniania plików między telefonem a komputerem z systemem Windows. Producenci oprogramowania starali się dostarczać różne aplikacje, które mogłyby to umożliwić, ale nigdy nie było jednolitego narzędzia dostępnego natywnie – aż do niedawna.

Na początku kwietnia Google udostępniło program, który pozwala na wymianę plików między komputerem z Windowsem i smartfonem z Androidem. Choć został on wydany w wersji beta, od razu znalazł wielu zwolenników.

Największym minusem tej specyficznej premiery było to, że z prostej wymiany plików mogli oficjalnie skorzystać wyłącznie ci, którzy przebywają w Stanach Zjednoczonych i kilku innych krajach. Co sprytniejsi Polacy próbowali pobierać program przez VPN – i to z dobrym skutkiem. Dzięki temu mogli nieco wcześniej skorzystać z nowości.

Nearby Share oficjalnie w Polsce

Od miesiąca Google po cichu rozszerzało wsparcie funkcji Udostępnianie w pobliżu na kolejne kraje. Strona pomocy usługi wspomina teraz o wielu miejscach na świecie, w których opcja ta jest oficjalnie dostępna – wśród nich jest także Polska.

Dzięki temu, choć sam downloader programu dla systemu Windows jest w języku angielskim, to po zainstalowaniu cały proces konfiguracji oraz opcje widoczne są w języku polskim. W oknie Udostępnianie w pobliżu widać tylko małą etykietę „Beta”, przypominającą o tym, że jak na razie jest to nadal wersja testowa.

Po poprawnym skonfigurowaniu aplikacji, w menu Udostępniania plików w naszym smartfonie powinniśmy zobaczyć ustaloną wcześniej nazwę naszego komputera. Trzeba tylko pamiętać, że do poprawnego działania udostępniania bezprzewodowego, w obu urządzeniach (komputerze i smartfonie) musimy mieć włączoną łączność Bluetooth oraz być podpięci do tej samej sieci Wi-Fi.

Do poprawnego działania funkcji potrzebujemy komputera z 64-bitową wersją systemu Windows lub nowszego (urządzenia ARM odpadają) oraz urządzenia z Androidem w wersji 6.0 lub nowszej.

Program na Windowsa pobierzecie z oficjalnej strony Google, poświęconej funkcji Nearby Share. Udanego użytkowania!