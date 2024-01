Razer prezentuje nowe laptopy. Czy to będzie hit sprzedaży wśród graczy?

Wiele firm na targach CES prezentuje swoje nowe linie urządzeń. Podobnie zrobił Razer, który pokazał nam szereg modeli na rok 2024, w tym laptopy skierowane dla graczy, a także ciekawie wyglądający dock z 11 portami.

Razer Blade wchodzi w nową erę

Na 2024 rok Razer przygotował odświeżoną linię laptopów gamingowych, która ma oferować przełomowy oraz innowacyjny sprzęt. Świadczy o tym chociażby certyfikacja Calman Verified dla ekranów. Dzięki niej każdy model z nowej generacji będzie wyposażony w wyświetlacz profesjonalnie odwzorowujący kolory i jakość obrazu od razu po wyjęciu z pudełka.

Oprócz tego producent zadbał także o ulepszony dźwięk z integracją THX, co jest możliwe dzięki Razer Synapse. Firma zapewnia również rozszerzoną gwarancję na baterię, a to nie koniec nowości, ponieważ Razer Blade 16 ma mieć 16-calowy wyświetlacz OLED o odświeżaniu na poziomie 240 Hz. Rozdzielczość QHD+, czas reakcji 0,2 ms i odwzorowanie kolorów 100% DCI-P3 – to brzmi jak przepis na sukces. . Panel ma zapewnić „niesamowitą klarowność obrazu i głębię kolorów”. Czy tak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się podczas ewentualnych testów.

Tak wygląda Razer Blade 16 (źródło: informacja prasowa)

Laptop będzie wyposażony też w procesor Intel Core i9-14900HX i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090 z rdzeniami AI Tensor, co ma poprawić wydajność w różnych aplikacjach. Warto podkreślić, że karta graficzna będzie miała całkowity pobór mocy na poziomie 175 W. Laptop ma mieć także zaawansowaną technologię komory parowej, która ma zapewnić optymalną jakość systemu chłodzenia.

Razer Blade 16 jest dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie 3499,99 euro (około 15200 złotych).

Razer Blade 14 ze wsparciem Ryzen AI

Kolejnym modelem, który zaprezentował Razer, jest Razer Blade 14 wspomagany przez Ryzen AI. Ten sprzęt ma procesor AMD Ryzen 9 8945HS, kartę NVIDIA GeForce RTX 4070 z TGP 140 W (115 W bazowe i 25 W w trybie boost), a także wyświetlacz QHD+ z odświeżaniem 240 Hz. Całość upakowano w kompaktową formę – ma zaledwie 1,7 cm grubości i waży 1,83 kg. Laptop jest wyposażony w pamięć DDR5, a także oferuje do 10 godzin pracy na baterii.

Przed Państwem Razer Blade 14! (źródło: wec24.pl)

Ryzen 9 8945HS, który znajduje się na pokładzie tego laptopa, oferuje jeszcze większą wydajność AI, co ma na celu poprawę przy pracy z takimi aplikacjami jak Microsoft Windows Studio, czy Copilot. Na ten moment nie znamy szczegółów dotyczących ceny Razer Blade 14. Przedsprzedaż rozpocznie się 23 stycznia.

Razer Blade 18 stawia na duży ekran

Razer Blade 18 to kolejny, zapowiedziany model przez tę firmę. Tym razem korporacja postawiła na futurystyczny wygląd, ale jednocześnie nie podała jeszcze wszystkich szczegółów dotyczących tego modelu. Wiemy jedynie, że laptop będzie wyposażony w pierwszy na świecie 18-calowy wyświetlacz 4K o odświeżaniu 165 Hz.

Do tego sprzęt będzie można ładować za pomocą Thunderbolt 5, co umożliwi użytkownikom podłączenie wielu monitorów gamingowych o wysokiej rozdzielczości, a także szybkiej pamięci masowej. To wszystkie szczegóły, jakie podał Razer na ten moment. Fotkę urządzenia zawarliśmy w zdjęciu tytułowym tego artykułu.

Razer USB C Dock – może się przydać

Jeżeli planujesz zakupić nowe laptopy Razer Blade lub po prostu masz już przenośne urządzenie, ale wiecznie brakuje Ci portów, to nowe urządzenie Razera powinno Cię zainteresować. Mowa tutaj o Razer USB C Dock, które jest 11-portową, przenośną stacją dokującą USB C. Urządzenie jest kompatybilne z laptopami i komputerami z systemami Windows oraz Mac.

Tak wygląda Razer USB-C Dock (źródło: razer.com)

Stacja dokująca została wyposażona w:

4 porty USB-A,

2 porty USC C,

Gigabit Ethernet,

HDMI,

gniazdo combo audio 3,5 mm,

gniazda kart USH-I, SD, MicroSD.

Wyjście HDMI obsługiwać będzie rozdzielczość 4K z odświeżaniem na poziomie 60 Hz. Z kolei gniazdo audio 3,5 mm ma zapewnić dźwięk przestrzenny w standardzie 7.1. Urządzenie zostało wykonane ze stopu aluminium i obsługuje ładowanie laptopa z mocą 85 W.

Razer USB-C Dock można nabyć za 199,99 dolarów (około 800 złotych), ale na razie wyświetla się jedynie w amerykańskim sklepie producenta – po przełączeniu lokalizacji na Polskę, na ten moment nie ma opcji kupienia go.