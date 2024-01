JBL wprowadza swoje śmieszne etui z wyświetlaczem do nowej serii słuchawek

Targi CES 2024 trwają. Tradycją dla JBL jest przywożenie na nie wielu nowych urządzeń i tak też jest tym razem. Zaprezentowano nowe słuchawki i głośniki.

Słuchawki TWS w trzech różnych wersjach

JBL ma do zaoferowania pewną nowość wśród słuchawek. Już w modelu JBL Tour Pro 2 mogliśmy spotkać się z nietypowym etui z wyświetlaczem. Pozwala on na sterowanie odtwarzaniem muzyki i innymi parametrami dźwięku. Takie samo rozwiązanie trafia teraz do rodziny Live 3.

W jej skład wchodzić będą trzy różniące się od siebie modele:

Live Buds 3,

Live Beam 3,

Live Flex 3.

Pierwszy z nich charakteryzuje się dokanałową konstrukcją, odpornością na pył i zachlapania zgodnie z normą IP55, a także 10-milimetrowymi przetwornikami. Live Buds 3 mają ANC, a czas działania z wyłączoną funkcją wyciszania szumów może sięgnąć łącznie 40 godzin (10 godzin na samych pchełkach).

JBL Live Buds 3 JBL Live Beam 3 JBL Live Flex 3

Live Beam 3 to typowe budsy, a więc różnią się budową od poprzednika. Mają jednak takie same możliwości odtwarzania muzyki. Do maksymalnego czasu pracy można dorzucić 8 godzin.

Live Flex 3 to słuchawki douszne, pozbawione żelowych wkładek izolacji pasywnej. Są nieco mniej odporne na zachlapania z uwagi na certyfikat IP54, ale mogą pochwalić się większymi przetwornikami 12 mm. Na wyłączonym ANC będą działać do 40 godzin (z doładowaniami).

Każda z opcji ma na pokładzie 6 mikrofonów i obsługuje kodeki LDAC oraz technologie JBL Spatial Sound i Personi-Fi 3.0. Etui ładuje je bezprzewodowo. Słuchawki podłączymy do różnych urządzeń. JBL zamierza wkrótce uaktualnić ich oprogramowanie, by mogły obsługiwać standard Bluetooth 5.3 z LE.

Producent zamierza wprowadzić do sprzedaży powyższe modele słuchawek w lecie 2024 roku, w cenie 199,95 dolarów.

JBL dopiero się rokręca

Producent sprzętu audio ma w rękawie jeszcze kilka asów. Na przykład dostaliśmy zaktualizowane wersje przenośnych głośników JBL Clip 5 i JBL Go 4. Firma odblokowała możliwość łączenia ich w systemy liczące kilka sztuk, dzięki czemu dysponując różnymi emiterami dźwięku możemy łatwo nagłośnić całe pomieszczenia. Niewielki Clip 5 może działać do 12 godzin. Z kolei JBL Go 4 będzie odtwarzać muzykę przez maksymalnie 7 godzin.

JBL Clip 5 JBL Go 4 JBL Xtreme 4

Nowy JBL Xtreme 4 wyposażony został o technologię AI Sound Boost, która analizuje dźwięk w czasie rzeczywistym za pomocą algorytmu AI w celu optymalizacji poziomu wyjściowego sygnału akustycznego. To z kolei prowadzi do uzyskania mocniejszego i mniej zniekształconego dźwięku.

Głośnik zapewnia do 24 godzin odtwarzania muzyki, Bluetooth 5.3 LE, jest wodoodporny i nie boi się pyłu dzięki kategorii IP67. Może łączyć się z innymi głośnikami w większe zestawy dzięki AuracastTM.

Nowe wersje głośników będą dostępne na stronie JBL.com: