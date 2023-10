Ta wersja Androida jest najpopularniejsza. Zaskoczeni?

Jeśli sen z Twoich powiek spędza pytanie: “Która wersja Androida jest najpopularniejsza?”, to dzisiaj wreszcie się wyśpisz. Poznaliśmy dane przedstawiające udział poszczególnych wersji systemu operacyjnego Google na rynku.

Która wersja Androida jest najpopularniejsza?

Nie zamierzam wywoływać wojny w komentarzach pomiędzy obozami stojącymi za największymi systemami operacyjnymi na smartfonach. Uważam, że nie można z sukcesem porównywać popularności najnowszego Androida z udziałami najnowszej wersji iOS. Po prostu rynek urządzeń z systemem Google jest zbyt obszerny i zbyt wypełniony naprawdę różnym sprzętem, aby zrobić takie zestawienie. Co najwyżej można pokusić się o takie porównanie w przypadku iPhone’ów i Pixeli lub iPhone’ów i topowych smartfonów Samsunga, ale to temat na inną dyskusję.

Okazuje się, że największą popularnością może pochwalić się Android 13, który zgarnął 22,4% rynku. Owszem, nie jest to najnowsza wersja, ale mamy do czynienia z systemem zaprezentowanym w 2022 roku. Mogłoby więc być lepiej, ale nie możemy mówić o dużej tragedii. Przypominam, że rynek to nie tylko Pixele czy nowe, topowe smartfony, ale również mnóstwo urządzeń z niskiej i średniej półki, a także kilkuletniego sprzętu – tutaj użytkownicy niekoniecznie mogą liczyć na jakiekolwiek aktualizacje do nowych wersji oprogramowania.

Jak wyglądają następne miejsca?

Czyżby najnowszy Android, oznaczony liczbą 14? Niestety, dane pochodzą z 1 października, więc tuż sprzed jego premiery i wprowadzenia Pixeli 8. W związku z tym, a także biorąc pod uwagę inne czynniki, pojawienie się w tym zastawieniu „Czternastki” jest mało prawdopodobne.

Kolejne, drugie miejsce, należy do Androida 11. System operacyjny, który oficjalnie zadebiutował w 2020 roku, zgarnął 21,6% całego tortu. Podium zamyka jeszcze starsza wersja, czyli Android 10, który obecnie znajduje się na 16,1% urządzeń.

Zaskoczeniem może być fakt, że wersje 11 i 10 wyprzedziły wersję 12, która aktualnie zainstalowana jest 15,8% urządzeń. Niekoniecznie jest to godne pochwały, ale taki już urok tego systemu operacyjnego. Warto jeszcze wspomnieć, że Android 9 Pie, który pojawił się w 2018 roku, nadal jest używany na niemałej liczbie urządzeń – jego udziały wynoszą 10,5%.

Z opublikowanych danych wynika, że następne miejsca przedstawiają się następująco: Oreo – 7,3%, Nougat – 2,6%, Marshmallow – 1,9% i Lollipop – 1,4%. Co ciekawe, Lollipop w przyszłym roku skończy 10 lat, a wciąż jest używany na części urządzeń.