Czekam na to. Pixel 7 będzie nasłuchiwał dwóch języków naraz

Jedną z rzeczy, którą lubią użytkownicy smartfonów z serii Pixel, są ich inteligentne funkcje. Google często najpierw prezentuje je jako rzeczy dostępne tylko dla najnowszej generacji, by później wdrażać je do starszych modeli. Tym razem chodzi o coś, co zostało zaprezentowane przy okazji „Ósemek”, a skorzysta na tym Pixel 7.

Z nowszego modelu do starszego

Funkcje znane z nowszych modeli smartfonów często trafiają do starszych. Producenci elektroniki mobilnej, tacy jak Samsung lub Google, uczynili z tego niemalże zwyczaj. Z tego powodu mało kiedy opłaca się kupować nowe smartfony na premierę, skoro ekskluzywność nowych opcji trwa tylko kilka miesięcy. Później trafiają do propozycji z poprzedniego roku.

Google Pixel 8 oraz 8 Pro (fot. Tabletowo.pl)

Dobrym przykładem są Pixele 6 oraz 6 Pro, które otrzymały Magiczną gumkę w edycji zdjęć. Google bardzo mocno promowało tę funkcję podczas premiery tych smartfonów w 2021 roku. Trudno nie było nawet nie odnieść wrażenia, że będzie ona dostępna wyłącznie dla sprzętów z procesorem Tensor G1, skoro układ ten przedstawiany był jako centrum operacji sztucznej inteligencji odpowiedzialnej za „magiczne” usuwanie niechcianych osób, zwierząt czy przedmiotów ze zdjęć.

Jakież było zaskoczenie, gdy Google w lutym bieżącego roku ogłosiło, że Magiczna gumka będzie dostępna… dla wszystkich smartfonów z serii Pixel – nawet tych z 2016 roku. Swoją drogą z opcji tej skorzystają wszyscy użytkownicy aplikacji Zdjęcia Google, którzy opłacają subskrypcję przestrzeni dyskowej, w tym ci korzystający z niej na iPhone’ach ;)

Funkcja Magicznej gumki (źródło: Google)

Pixel 7 zrozumie dwa języki naraz

Mając w pamięci powyższą rzecz, wspominamy interesującą opcję zaprezentowaną przy okazji premiery Pixeli 8. generacji. Otóż chodzi o możliwość pisania głosowego przy pomocy Asystenta. Najnowsza generacja smartfonów Google potrafi „w locie” rozpoznawać, z jakim językiem ma do czynienia, a ponadto rozróżniać je, nawet gdy dyktujący wplata obce wyrażenia w rodzimy język.

Strona pomocy Google wskazuje, że funkcja ta trafi także na smartfony Pixel 7 oraz Pixel 7 Pro. W tym wypadku nie precyzuje się, kiedy dokładnie to się stanie. Tym razem jest „ciuchutko”, jeśli chodzi o zapowiedź wdrożenia nowej opcji na Pixelach 6. generacji lub starszych.

Czekam, aż to ułatwienie trafi na Pixela 7, bo jak na razie, telefon ma duże problemy ze zrozumieniem angielskich zwrotów, jeśli posługuję się pisaniem głosowym w języku polskim.

Ciekawe, czy „Siódemka” otrzyma także inną interesującą rzecz prezentowaną podczas premiery Pixela 8: Best take. Chodzi o możliwość podmiany zdjęć twarzy osób na grupowej fotografii tak, by na każdym obliczu obecny był uśmiech. Całość bazuje na sztucznej inteligencji, w działaniu podobnej do tej pomagającej wybrać najlepszą fotkę z serii.