Nowości w Google Maps docenisz podczas wakacyjnego wyjazdu

Trzy nowe funkcje w Google Maps sprawią, że podróżowanie będzie przyjemniejsze. Niewykluczone, że teraz popularna aplikacja stanie się jeszcze lepszym kompanem wakacyjnych wyjazdów.

Jakie miejsca warto odwiedzić? Odpowiedź znajdziesz w Google Maps

Pierwsza z nowych funkcji ogłoszonych przez Google ma sprawić, że odkrywanie ciekawych miejsc będzie jeszcze wygodniejsze. Należy dodać, że już teraz w Google Maps znajdziemy zestaw rozwiązań, które umożliwiają znalezienie atrakcji turystycznych czy chociażby dobrych restauracji.

Po wyszukaniu miasta w aplikacji, a następnie wykonaniu gestu przesunięcia palcem do góry, zobaczymy wybrane listy rekomendacji od osób, które dobrze znają to miasto. Listę, która przykładowo może zawierać plan podróży, można zapisać lub udostępnić znajomym.

Odkrywanie list ma być nie tylko łatwiejsze, ale też pojawią się nowe listy tworzone przez same Mapy Google na podstawie miejsc rekomendowanych przez użytkowników. Dostaniemy listę miejsc na czasie, czyli tych aktualnie cieszących się wysoką popularnością. Do tego dojdzie lista najlepszych miejsc, które są niezmiennie uwielbiane, a także „lista klejnotów” zawierająca mniej znane miejscówki wyróżniające się na tle innych – np. restauracje z dobrym jedzeniem.

Nowość początkowo będzie dostępna w 40 miastach w USA i Kanadzie, ale w przyszłości ma zostać wdrożona także w innych miastach.

Nowe narzędzia pozwolą na wygodniejsze zarządzanie listami

W celu zwiększenia zainteresowania listami z rekomendacjami ich tworzenie ma być prostsze i wygodniejsze w Google Maps. Pojawią się też opcje zarządzania rekomendacjami. Otóż użytkownik będzie mógł uporządkować miejsca chronologicznie, tak jak plan podróży. Ponadto po odwiedzeniu miejsc zapisanych na liście będziemy mogli przesunąć konkretną pozycje w górę lub w dół, aby utworzyć listę zawierającą ranking ulubionych miejsc.

Na utworzonych listach będziemy mogli także umieszczać linki do treści z kanałów społecznościowych – np. recenzję pysznego posiłku, który zjedliśmy – aby pokazać, dlaczego to miejsce znalazło się na liście rekomendowanych. Jak podaje Google, przedstawione nowości mają trafić do Google Maps w wersji na Androida i iOS jeszcze w tym miesiącu.

Jeszcze więcej sztucznej inteligencji w Google Maps

Oczywiście w Mapach Google już teraz wykorzystywane są rozwiązania oparte o AI, ale wkrótce mają pojawić się nowe funkcje. Jedna z nowości pozwoli na otrzymanie podsuwania dotyczącego konkretnego miejsca, aby w ten sposób użytkownik mógł możliwie szybko poznać najważniejsze i najciekawsze informacje. Ponadto sztuczna inteligencja pomoże zidentyfikować nazwę dania na podstawie zdjęcia oraz dostarczy ważne informacje z menu (np. cena wskazanego dania).

Owszem przedstawione nowości nie są żadną rewolucją, ale jak najbardziej mogą okazać się przydatne podczas wakacyjnych wyjazdów i nie tylko. Cieszy też fakt, że w Google Maps sztuczna inteligencja nie jest tylko dodatkiem, który ma robić wrażenie, ale faktycznie pomaga użytkownikom.