YouTube testuje funkcję, która pozwoli pominąć nudne fragmenty w filmach

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe mogą sprawić, że nie będziemy musieli oglądać nudnych fragmentów filmów na YouTube. Nowa funkcja jest już testowana.

YouTube testuje nową, przydatną funkcję

Oczywiście YouTube wyposażony jest już w funkcje, które pozwalają ominąć fragment wideo. Przykładowo w aplikacji na Androidzie i iOS możemy skorzystać z podwójnego stuknięcia, aby przeskoczyć o 10 sekund do przodu lub do tyłu. Ewentualnie pozostaje po prostu przesunąć wideo do momentu, który nas interesuje.

Najnowsza, eksperymentalna funkcja też przeznaczona jest do pomijania fragmentów wideo, ale w jej przypadku YouTube postanowił do pracy zaprzęgnąć sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. W jakim celu? Otóż, aby użytkownik mógł od razu przeskoczyć do najciekawszych fragmentów, a nie tylko o określoną, wcześniej wyznaczoną wartość wyrażoną w sekundach.

Funkcja opiera się na analizie danych, która to pozwala na automatyczne wskazanie najciekawszych części filmu. To właśnie tutaj pomaga sztuczna inteligencja, bowiem cały proces odbywa się automatycznie, bez jakiejkolwiek pomocy ze strony użytkownika. Z nowości można skorzystać w podobny sposób, jak z dwukrotnego stuknięcia – to właśnie po wykonaniu dwukrotnego stuknięcia pojawia się komunikat, który umożliwia przeskoczenie do przodu do ciekawszego fragmentu filmu.

YouTube zaznacza, że omawiane rozwiązanie będzie działać tylko w przypadku kwalifikujących się filmów. Obecnie jednak nie wiemy, co dokładnie ma to oznaczać i jakie filmy zostaną uznane za godne nowej funkcji. Odpowiedź powinniśmy poznać już niebawem.

Nowość jest obecnie testowana

Należy wiedzieć, że rozwiązanie obecnie pozostaje w fazie eksperymentalnych funkcji, które dostępne są dla osób korzystających z YouTube Premium. Niestety, na moim koncie jeszcze nie widzę tej funkcji. Możliwe więc, że testy są przeprowadzane na małej grupie użytkowników i mogą zostać rozszerzone w najbliższej przyszłości.

Wypada tutaj wspomnieć, że użytkownicy YouTube Premium mają dostęp do możliwości wypróbowania eksperymentalnych funkcji. Listę dostępnych funkcji znajdziemy tutaj. Oczywiście każdy aktualnie dostępny eksperyment można w dowolnej chwili włączyć oraz wyłączyć. Zazwyczaj takie funkcje dostępne są przez określony czas, a następnie mogą zostać udostępnione większej liczbie użytkowników.