Użytkownicy Android Auto mogą pozazdrościć. Nadchodzi nowy Android Automotive

Android Auto to jedno z lepszych rozwiązań, które w ostatnich latach otrzymali kierowcy. Google ma jednak w portfolio jeszcze ciekawszy produkt – Android Automotive. Co więcej, niebawem doczeka się on odczuwalnego usprawnienia.

Google wkracza do samochodów

Firma z Mountain View zdobyła już spore uznanie wśród wielu kierowców. Należy zauważyć, że oferuje ona jedną z lepszych, darmowych nawigacji – Mapy Google, a także całkiem dobre oprogramowanie zapewniające wygodny dostęp do wybranych funkcji smartfona podczas prowadzenia – Android Auto.

Ambicje korporacji są jednak większe. Google chce wejść na rynek motoryzacji z własnym systemem infotainment i jak najbardziej może się to udać. Automotive instalowany jest już w autach Volvo i Polestar, a wkrótce ma trafić na pokład samochodów Hondy, Forda, General Motors czy modeli marek należących do koncernu Stellantis.

Warto tutaj zaznaczyć, że w przeciwieństwie do Android Auto, nie musimy w ogóle sięgać po smartfon. Dostęp do aplikacji, takich jak Mapy Google czy Spotify, realizowany jest bezpośrednio w Android Automotive. Wyjątkiem jest korzystanie z funkcji połączeń i odbierania wiadomości – tutaj smartfon musi być faktycznie sparowany z autem, ale wystarczy zwykłe połączenie Bluetooth.

Nieliczni użytkownicy wkrótce dostaną większą aktualizację

Bez obaw, nic nie wskazuje na to, aby system aktualizacji wyglądał równie nieciekawie, jak na najtańszych smartfonach z Androidem. Owszem, aktualizacje dostaną nieliczne osoby, ale wynika to wyłącznie z faktu wciąż niewielkiej popularności Android Automotive.

Co ciekawe, opisywana aktualizacja została wydana jako AOSP już w październiku, aczkolwiek nie trafiła jeszcze do samochodów. Niebawem powinno się to zmienić. To naprawdę dobra informacja, bowiem jest na co czekać.

(fot. Android Police)

Jak zwraca uwagę serwis Android Police, nowa wersja wprowadzi poprawioną obsługę z wykorzystaniem fizycznych pokręteł, wbudowaną aplikację do obsługi SMS-ów, a także przebudowany interfejs. Całość pod względem wizualnym wyraźniej zbliży się Android Auto, a także do Androida znanego ze smartfonów.

Niestety, trudno stwierdzić, kiedy producenci samochodów zdecydują się na wdrożenie aktualizacji. Nie poznaliśmy jeszcze szczegółów, więc pozostaje cierpliwie czekać.