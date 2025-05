Właściciele Samsungów narzekają na aktualizację do One UI 7

Aktualizacja do One UI 7 była wyczekiwana przez wiele osób z nieukrywaną niecierpliwością. Niestety, okazuje się, że Samsung najwyraźniej nie dopilnował, aby programiści ją dopracowali przed jej udostępnieniem. Użytkownicy skarżą się bowiem na uciążliwy problem.

Aktualizacja Samsunga do One UI 7 przyniosła nieoczekiwany problem

Producent z Korei Południowej bardzo długo kazał czekać właścicielom jego smartfonów i tabletów na aktualizację do Androida 15. Udostępnianie One UI 7 rozpoczęło się 7 kwietnia 2025 roku i w pierwszej kolejności otrzymali je właściciele modeli z serii Galaxy S24 oraz Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6. Następnie One UI 7 trafiło do posiadaczy ex-flagowców z linii Galaxy S23 oraz innych urządzeń.

Osoby oczekujące z największą niecierpliwością na nową wersję oprogramowania nie cieszyły się jednak nią zbyt długo. Dotarły do nas sygnały, że po zainstalowaniu aktualizacji do One UI 7 smartfony działają znacznie krócej na pojedynczym ładowaniu niż wcześniej, gdy pracowały pod kontrolą Androida 14.

W komentarzach na Tabletowo i wiadomościach, które otrzymujemy, sfrustrowani użytkownicy powtarzają to samo – że akumulator wyczerpuje się po kilku godzinach i przez to muszą ładować urządzenie kilkukrotnie w ciągu jednego dnia, co wcześniej nie było potrzebne.

W związku z tym pojawiają się obawy, że wpłynie to negatywnie na kondycję akumulatora, ponieważ każdy ma określoną „żywotność”, a każdy cykl ładowania i rozładowania ją skraca.

Problemy z baterią po aktualizacji do One UI 7 – co można zrobić w takiej sytuacji?

Poprosiliśmy przedstawiciela producenta o komentarz do tej sytuacji, lecz nie otrzymaliśmy go do momentu publikacji niniejszego artykułu.

Niektórzy użytkownicy zalecają wyczyszczenie pamięci podręcznej aplikacji w trybie Recovery i poczekanie dwóch tygodni, aż nowe oprogramowanie „nauczy się” nawyków użytkownika. Nie jest jednak to coś, co będzie potrafił zrobić przeciętny właściciel Galaxy.

Ewentualnie można przywrócić ustawienia fabryczne, aczkolwiek spowoduje to usunięcie całej zawartości pamięci wewnętrznej smartfona, co również nie jest oczekiwanym rozwiązaniem problemu ze zbyt krótkim czasem pracy po zainstalowaniu nowej wersji oprogramowania.

Dobra wiadomość jest natomiast taka, że problem nie wydaje się powszechny i prawdopodobnie dotyczy raczej niewielkiej liczby użytkowników oraz jest nadzieja, że Samsung wyeliminuje go w najbliższej, majowej aktualizacji oprogramowania. Równocześnie trzeba zauważyć, że u niektórych osób czas pracy się poprawił.