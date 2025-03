W Android Auto standardowo, czyli zapowiedź ciekawej funkcji i nowy problem

Przechodzę do Was z dość standardowym zestawem informacji na temat Android Auto. Otóż udało się znaleźć interesujące zmiany w kodzie, ale zanim nowa funkcja trafi do kierowców, to niektórzy muszą pomęczyć się z irytującym problemem.

Android Auto pozwoli sterować temperaturą

Patrząc na rozwój Android Auto, a także Apple CarPlay, łatwo jest ostatnio zauważyć, że celem stała się głębsza integracja z samochodem. Co prawda wielu z zapowiedzianych funkcji jeszcze nie otrzymaliśmy, ale można odnieść wrażenie, że zarówno Google, jak i Apple nieśmiało próbują zastąpić systemy infotainment.

Chociaż w przypadku Google możemy mówić, że ten plan się udał. Nie za pomocą Android Auto, ale z wykorzystaniem pełnoprawnego systemu infotainment, który działa już chociażby w Volvo EX30 czy Audi Q6 e-tron. Firma nie zamierza jednak odpuszczać rozwoju Android Auto i dążenia do wspomnianej głębszej integracji. Potwierdzają to najnowsze zmiany znalezione w kodzie oprogramowania dla kierowców.

Jak zauważa serwis 9to5Google, w wersji 13.9.151004 beta pojawiły się ciągi znaków wskazujące, że Android Auto pozwoli na sterowanie temperaturą klimatyzacji. Przedstawiają się one następująco:

<string name=”control_temperature_hi”>HI</string> <string name=”control_temperature_lo”>LO</string> <string name=”control_temperature_off”>OFF</string>

Owszem, brzmi to ciekawie, ale prawdopodobnie jesteśmy na bardzo wczesnym etapie prac. Co więcej, aby działanie takiego rozwiązania było możliwe, zmiany muszą zajść nie tylko w samym Android Auto. Konieczne jest zaimplementowanie odpowiedniej współpracy również po stronie samochodu.

(fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Użytkownicy Android Auto skarżą się na problem z przewijaniem

Jak wynika z rosnącej liczby skarg, coraz więcej osób doświadcza problemów z przewijaniem w Android Auto. Błąd uniemożliwia przewinięcie listy do końca. Zazwyczaj użytkownicy mogą przejść tylko o kilka pozycji w dół. Przez to dotarcie do chociażby ulubionej playlisty jest utrudnione lub nawet niemożliwe.

Co ciekawe, problem występuje wyłącznie podczas słuchania muzyki, szczególnie w przypadku aplikacji Amazon Music, BBC Sounds i SoundCloud. Pojawia się on losowo, co dodatkowo utrudnia wskazanie przyczyny usterki.

Zespół, który pracuje nad rozwojem Android Auto, jest już świadomy tego problemu, co może zapowiadać jego szybkie usunięcie. Pozostaje trzymać kciuki, że wystarczy zainstalować jedną z najbliższych aktualizacji.

Warto wspomnieć o funkcjach, które niedawno zostały ogłoszone lub odkryto, że trwają nad nimi prace. Otóż w Android Auto pojawiło się więcej gier, a także Android Auto stanie się ciekawym kompanem do rozmów.