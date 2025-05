Rządowy portal odniósł spektakularny sukces. Nie bez powodu

Wiele osób podchodzi do rządowych serwisów i usług jak pies do jeża, ale sukces mObywatela pokazuje, że mieszkańcy Polski są w stanie się do nich przekonać. Do grona zdecydowanie udanych projektów można zaliczyć również tę platformę.

Rządowy portal IKP to strzał w dziesiątkę

Internetowe Konto Pacjenta dostępne jest na portalu pacjent.gov.pl, który został utworzony i sfinansowany ze środków Unii Europejskiej – całkowita wartość projektu to blisko 293 miliony złotych. Zostało ono udostępnione w maju 2018 roku, czyli siedem lat temu.

Pieczę nad nim sprawuje Centrum e-Zdrowia, które właśnie ogłosiło, że obecnie Internetowe Konto Pacjenta ma już 19,4 miliona użytkowników. Według Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2024 Polskę zamieszkiwało ~37,5 miliona osób, co oznacza, że z rządowego portalu korzysta więcej niż połowa populacji Polski.

Do portalu IKP można zalogować się na stronie pacjent.gov.pl za pomocą profilu zaufanego, aplikacji mObywatel, bankowości internetowej lub podpisu elektronicznego.

Strona logowania do IKP (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Dlaczego Internetowe Konto Pacjenta cieszy się tak dużą popularnością?

IKP nie bez przyczyny przyciągnęło ponad 19 milionów Polaków. Funkcjonalność platformy jest bowiem bardzo szeroka, podobnie jak wspomnianej we wstępie aplikacji mObywatel.

Internetowe Konto Pacjenta zapewnia dostęp do 9 dokumentów elektronicznych, w tym e-recept, e-skierowań i e-zleceń na wyroby medyczne oraz wyników badań laboratoryjnych wraz z opisem i kart informacyjnych z leczenia szpitalnego, a także historii wizyt lekarskich i innych usług (m.in. zabiegów rehabilitacyjnych).

Za pośrednictwem IKP można również sprawdzić dawkowanie przepisanych przez lekarza leków, zawnioskować o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wybrać swojego lekarza POZ, pielęgniarkę POZ i położną oraz sprawdzić, czy Narodowy Fundusz Zdrowia potwierdza prawo do świadczeń, finansowanych ze środków publicznych. W tym miejscu można też sprawdzić opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Internetowe Konto Pacjenta okazało się szczególnie przydatne podczas pandemii COVID-19, ponieważ za jego pośrednictwem można było zapisać się na szczepienie (dało się wybrać szczepienie konkretnym preparatem). Pozwala ono również przejrzeć historię szczepień.

Jedną z najnowszych funkcjonalności platformy IKP jest sekcja Krwiodawstwo, w której można sprawdzić m.in. datę ostatniej donacji, zawnioskować o zaświadczenie do Urzędu Skarbowego lub dla pracodawcy oraz sprawdzić wyniki badań (to ostatnie nie jest jeszcze dostępne we wszystkich centrach krwiodawstwa).