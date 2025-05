Uwielbiany przez Polaków sprzęt w świetnej promocji. Aż żal nie kupić

Wypoczęci po długim weekendzie majowym możecie ruszyć do Lidla, który kusi nowymi promocjami od poniedziałku, 5 maja 2025 roku. Z dużym rabatem kupicie m.in. sprzęt, który cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców Polski, a także ekspres ciśnieniowy do kawy znanej marki.

Promocja w Lidlu na tani Air Fryer i ekspres do kawy Philips

Od dziś, tj. 5 maja 2025 roku, w Lidlu możecie kupić frytkownicę beztłuszczową marki Silvercrest o mocy 1400 W za jedyne 129 złotych, czyli aż o 70 złotych taniej. W tej cenie to bardzo atrakcyjna propozycja, szczególnie dla osób, które chcą sprawdzić, czy takie urządzenie spełni się w ich kuchni. Ja swojego Air Fryera kupiłem niedawno w promocji za 199 złotych i teraz mam wrażenie, że przepłaciłem (choć mój ma okienko).

Sprzęt oddaje do dyspozycji pojemnik z powłoką nieprzywierającą o pojemności 2,4 litra, do którego można wsypać maksymalnie 640 gramów mrożonych frytek, ale nie tylko, ponieważ da się w nim przyrządzić też inne potrawy. Ponadto lidlowy Air Fryer oferuje zakres temperatur od 80 do 200℃ i timer do 60 minut, a także 8 programów automatycznych: frytki, boczek, udko kurczaka, ryba, stek, muffiny, krewetki, warzywa. Naturalnie zarówno czas, jak i temperaturę można ustawiać również ręcznie.

Frytkownica beztłuszczowa (Air Fryer) marki Silvercrest o mocy 1400 W (źródło: Lidl)

Również od dziś kupicie w Lidlu taniej ekspres ciśnieniowy EP 1200/00 marki Philips o mocy 1500 W – zamiast 1299 złotych, zapłacicie za niego 999 złotych, czyli ponad 20% mniej. Jego obsługa powinna być prosta dzięki panelowi sterowania do wyboru rodzaju kawy i stopnia ustawienia młynka do ziaren (aż 12). Równocześnie można robić 2 kawy.

Sklep zapewnia również o wysokiej trwałości tego ekspresu – deklarowana trwałość ceramicznych młynków to minimum 20 tysięcy filiżanek kawy. Ponadto sprzęt oferuje funkcję automatycznego odkamieniania, która bez dwóch zdań może się przydać.

Ekspres ciśnieniowy EP 1200/00 marki Philips o mocy 1500 W (źródło: Lidl)

Aby kupić taniej frytkownicę beztłuszczową marki Silvercrest i ekspres ciśnieniowy firmy Philips w Lidlu, należy aktywować kupony rabatowe w aplikacji Lidl Plus.

Lidl zachęca do zakupów również innymi promocjami

Od dziś w niemieckiej sieci sklepów kupicie taniej też między innymi: