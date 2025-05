Android 16 przyniesie ogromne zmiany w wyglądzie

Podczas prac nad Androidem 16 wyciekły do sieci ukryte zmiany w wyglądzie Androida. Nowości jest sporo i wygląda na to, że amerykańska korporacja chce mocno przeprojektować system, dodać rozmycie tła w różnych miejscach, a także zmienić wygląd ikon oraz czcionek.

Podstawowe zmiany w Androidzie 16

W drugim kwartale tego roku przewidywana jest premiera Androida 16, który doczekał się już czterech wersji beta. Żadna z nich jednak nie przyniosła znaczących zmian, ale wiemy, że wkrótce Google chce pokazać zupełnie nowe Material Design. To zbiór interaktywnych komponentów do budowania interfejsu widżetów i aplikacji dla użytkowników.

Serwis androidauthority znalazł ukryte zmiany w czwartej iteracji beta Androida 16. Nowości nie są domyślnie włączone, więc zapewne nie zadebiutują wraz z premierą nowej wersji systemu operacyjnego. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby Google je dodało w późniejszym czasie i zapewne tak się stanie. Nie wiadomo jednak, które zmiany finalnie zadebiutują w Androidzie, a które wylądują w koszu – tu sprawa jest otwarta. Nowości jest sporo, a więcej dowiemy się zapewne podczas Google I/O 2025 zaplanowanym na 20 i 21 maja.

Omówienie zmian zaczniemy od nowych ikonek w pasku i czcionki zegara. Nowa czcionka jest nieco bardziej pogrubiona i wyraźna, a wymienione ikonki po prostu oddają nowoczesny styl. Porównanie znajdziecie niżej, a więcej zdjęć jest dostępnych na stronie androidauthority (również w przypadku innych zmian).

Ikony na pasku w Androidzie 16 (źródło: androidauthority.com)

Przebudowa panelu powiadomień i ustawień

Użytkownicy najczęściej jednak korzystają z panelu powiadomień oraz szybkich ustawień, dlatego moim zdaniem to właśnie te elementy są największą zmianą, jaka nas czeka (o ile wejdzie to w tej formie). Obszar powiadomień i szybkich ustawień doczeka się gruntownej przebudowy, ponieważ Google odejdzie od jednolitego koloru, a w to miejsce otrzymamy rozmazane tło i częściowo przeźroczysty interfejs. Co więcej, można będzie zmieniać rozmiar kafelków z szybkich ustawień według własnych preferencji.

Szybkie ustawienia i powiadomienia w Androidzie 16 (źródło: androidauthority.com)

Do tego Android otrzyma nowe, bardziej intuicyjne przełączniki Wi-Fi i Bluetooth, a także skróty do dodawania i usuwania kafelków za pomocą jednego kliknięcia. Trzeba przyznać, że wygląda to nieźle, ale przede wszystkim na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to bardziej praktyczne rozwiązanie niż to dotychczasowe.

Zmienione paski głośności i inne drobiazgi

Zmian naturalnie jest więcej, ale większość z nich to detale. Menu otwartych w tle aplikacji, wszystkich aplikacji na telefonie, a także ekran wprowadzania kodu PIN również doczekają się rozmazanego tła. Z kolei paski do zarządzania głośnością będą mniej zaokrąglone, a bardziej prostokątne. Dostosowano również wygląd aplikacji ustawienia, która będzie mieć bardziej wyraziste ikony i zmienioną czcionkę.

Nowe ikony w Androidzie 16 (źródło: androidauthority.com)

Oprócz tego w menu blokady przeniesiona zostanie data i informacje o pogodzie poniżej lub obok zegara, a ekran blokady będzie używać dynamicznych kolorów zgodnych z motywem w smartfonie.

Google doda również nowe opcje wyboru wyglądu ikon. To detal, ale jest to kolejny krok w stronę tego, aby każdy użytkownik mógł maksymalnie dostosować telefon pod własne preferencje.