DeX na każdym smartfonie z Androidem? Już wkrótce

Wiele wskazuje na to, że Google wreszcie pracuje nad własną wersją Samsung DeX, czyli jednej z najlepszych funkcji, jakie oferują smartfony Samsunga. Być może już wkrótce każdy użytkownik telefonu z Androidem będzie mógł korzystać z takiej opcji.

DeX na każdym smartfonie z Androidem?

Samsung DeX to jedna z moich ulubionych funkcji, jakie ma mój Samsung Galaxy S23+. Zdarza mi się z niej korzystać kilka razy w miesiącu i jestem bardzo zadowolony z tego, jak to działa. Dla niewtajemniczonych – Samsung DeX to opcja pozwalająca na podłączenie smartfona Samsunga do zewnętrznego wyświetlacza, a następnie prezentowanie interfejsu w formie zbliżonej do pulpitu PC.

Można uruchamiać wiele aplikacji jednocześnie obok siebie, w pływających oknach, a także obsługiwać to wszystko za pomocą myszki i klawiatury. Działa to świetne i jestem fanem tego rozwiązania, dlatego też bardzo się ucieszyłem, gdy przeczytałem, że Google pracuje nad własną wersją DeX dla Androida.

Jak odkrył portal androidauthority, funkcja jest jeszcze niedokończona i trochę jej brakuje, aby mogła ujrzeć światło dzienne, więc raczej nie zadebiutuje wraz z Androidem 16. Bardziej prawdopodobna opcja to kwartalna aktualizacja lub wraz z Androidem 17. Redaktor wspomnianego portalu zauważył opcję „włącz funkcję pulpitu”, ale nie mógł jej jeszcze uruchomić na żadnym z Pixeli.

Co oferuje „DeX”, czyli tryb desktopowy, na Androidzie?

Odpowiednik Samsung DeX, czyli tryb desktopowy, nie jest jeszcze skończonym produktem i oglądając powyższy filmik lub analizując po prostu zaprezentowane funkcje warto mieć to z tyłu głowy. Nowy tryb pulpitu na Androidzie wyświetla pasek zadań, który daje dostęp do przypiętych aplikacji i pozwala wybierać z listy inne, a także pokazywać na bieżąco ostatnio zamknięte programy.

Nowy tryb pulpitu w Androidzie (źródło: androidauthority.com)

Nowy tryb pulpitu dla Androida ma wspierać wielozadaniowość, ponieważ jednocześnie będzie można uruchomić wiele aplikacji w pływających oknach. Do tego programiści prawdopodobnie udostępnią funkcję swobodnego przesuwania okienek, zmiany rozmiaru, a także dodadzą pasek stanu informujący np. o baterii czy zasięgu.

Swoją drogą, jak się przyjrzycie bliżej powyższym screenom, zauważycie, że nowy tryb pulpitu korzysta ze zbliżonego designu do tego, który może zadebiutować w kwartalnej aktualizacji Androida 16.