Google usunęło błąd w Android Auto, ale pojawił się nowy problem

Mamy dwie wiadomości dla użytkowników Android Auto. Jak z pewnością się domyślacie, pierwsza jest dobra, a druga zła. Warto jednak dodać, że zła wiadomość dotyczy dość wąskiego grona kierowców.

Google naprawia błąd w Android Auto

Owszem Android Auto w założeniach to świetne rozwiązanie. W końcu zapewnia on wygodny dostęp do aplikacji znanych ze smartfona na ekranie samochodu. Dużą zaletą jest chociażby możliwość wyświetlenia Map Google i Waze, bowiem to bardzo dobre nawigacje, co niekoniecznie można powiedzieć o wielu fabrycznych nawigacjach w autach. Do tego dochodzi też Spotify czy Apple Music. Niestety, oprogramowanie Google z pewnością nie jest idealne. Stanowczo zbyt często słyszymy o różnych błędach i problemach.

Niedawno mogliśmy dowiedzieć się, że u części użytkowników „zgubił się” pasek nawigacyjny, co utrudniało obsługę, a w niektórych przypadkach sprawiło, że korzystanie z Android Auto było niemal niemożliwe. Na szczęście, na usunięcie tej wpadki nie musieliśmy długo czekać.

Jak wynika z nowych informacji, które zostały potwierdzone przez Google, pasek nawigacyjny został przywrócony w zeszłym tygodniu w wydanej aktualizacji. Użytkownicy, którzy doświadczyli wspomnianego błędu, powinni z Google Play pobrać najnowszę wersję Android Auto, a także aplikacji Google.

Pasek nawigacyjny w Android Auto może znajdować się przy lewej/prawej krawędzi ekranu lub na dole (fot. Mateusz Budzeń, Tabletowo.pl)

Pozostaje trzymać kciuki, że wydana aktualizacja faktycznie rozwiązuje problem u wszystkich kierowców. Obecne dane wskazują, że udało się przywrócić pasek nawigacyjny, ale warto jeszcze poczekać na więcej raportów.

Jeden błąd usunięty, ale pojawił się nowy problem

Google pochwaliło się usunięciem jednego błędu w Android Auto, ale okazuje się, że pojawił się nowy problem. Jak wskazuje serwis 9to5Google, właściciele smartfonów Pixel 8 i Pixel 8 Pro zgłaszają usterkę występującą podczas próby połączenia z systemem infotainment w samochodzie.

Część użytkowników skarży się, że uruchomienie Android Auto nie jest w ogóle możliwe, a inni dodają, że oprogramowanie zawiesza się na ekranie konfiguracji. Nie jest to jednak jedyny problem najnowszych smartfonów Google, które niekoniecznie można nazwać naprawdę udanymi urządzeniami. Obecnie pozostaje czekać na aktualizację, która rozwiąze problem z połączeniem.