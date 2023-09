Nawigacja Waze pozwala teraz wprowadzić trochę pozaziemskiego życia do samochodu

Najnowsza aktualizacja Waze nie sprawia, że mamy do czynienia z jeszcze lepszą nawigacją. Dostajemy jednak całkiem przyjemny dodatek – powinien on spodobać się kierowcom, którzy zawsze marzyli o wprowadzeniu trochę pozaziemskiego życia do swoich samochodów.

Kosmiczny dodatek w nawigacji Waze

Nawigacja Waze należy do Google, ale nie jest to po prostu aplikacja Mapy Google ze zmienionym interfejsem i innymi dodatkami. Jak najbardziej można stwierdzić, że jest to zupełnie inna nawigacja z własnymi mapami i unikatowymi cechami. Co więcej, to właśnie w Waze szybciej pojawiają się aktualizacje związane z nowymi drogami, a ponadto z własnych obserwacji mogą dodać, że ma ona lepszy algorytm wyznaczania trasy do celu.

Wśród unikatowych funkcji, których nie znajdziemy w Mapach Google, mamy motywy zmieniające wygląd „strzałki” reprezentującej samochód na mapie, głos nawigacji, a także „nastrój”, czyli to, jak widzą nas inni kierowcy korzystający z tej aplikacji. Wcześniej pojawił się motyw nawiązujący do znaków zodiaku, a teraz otrzymaliśmy motyw „Alien”.

Jak może sugerować sama nazwa, nowy motyw odnosi się do życia pozaziemskiego. Zawiera on specjalne wskazówki głosowe, aczkolwiek nie są one dostępne w języku polskim. Do tego dochodzi nowa ikona pojazdu, która przypomina samochód przerobiony na statek kosmiczny. Ponadto możemy wybrać jeden z trzech nowych nastrojów – Cosmic, Spacey i Starry. Nastroje wyglądają jak kosmici, ale mają charakterystyczne cechy innych ikonek dostępnych w Waze.

Oczywiście motyw nie zmienia działania samej nawigacji, a także nie dodaje nowych funkcji. Skupiony jest on na warstwie wizualnej i po prostu wprowadza trochę zabawy do nawigacji.

Nowy motyw trafia już do użytkowników

Nie jest koniecznie pobieranie specjalnej aktualizacji, aby mieć dostęp do motywu „Alien”, aczkolwiek warto mieć zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji Waze. Zmiany wprowadzane są bowiem po stronie serwera.

W związku z tym, że wdrażanie zmian odbywa się stopniowo, jeszcze nie każdy ma możliwość ustawienia nowego motywu. Docelowo ma on jednak trafić do wszystkich użytkowników nawigacji Waze na smartfonach z Androidem i iOS.