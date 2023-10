W Android Auto zgubił się jeden z elementów interfejsu

Użytkownicy Android Auto skarżą się na kolejny błąd. Tym razem dotyczy on interfejsu. Pasek nawigacyjny, czyli jeden z podstawowych elementów, może nagle zniknąć. Sprawia to, że obsługa oprogramowania staje się trudna, a wykonanie niektórych czynności niemożliwe.

Błąd interfejsu w Android Auto

Android Auto, tak samo jak Apple CarPlay, w założeniach jest świetnym rozwiązaniem. W końcu zapewnia w samochodzie dostęp do wybranych aplikacji ze smartfona. Dzięki temu, zamiast wątpliwie dobrej fabrycznej nawigacji, możemy korzystać z Map Google na ekranie umieszczonym na desce rozdzielczej. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby w ten sposób słuchać muzyki w Spotify czy Apple Music. Ponadto interfejs jest zaprojektowany w taki sposób, aby był wygodny dla kierowcy.

Trzeba przyznać, że powyższy opis brzmi naprawdę dobrze. Szkoda tylko, że w przypadku Android Auto często słyszymy o różnych problemach i błędach. Momentami można odnieść wrażenie, że Google po prostu nie traktuje rozwoju tego oprogramowania z odpowiednim priorytetem.

Najnowszy błąd dotyczy interfejsu. Jak wynika ze skarg użytkowników, pasek nawigacyjny przestaje być wyświetlany. Zamiast paska zazwyczaj mamy czarną przestrzeń, która nie pełni żadnej roli. Warto podkreślić, że omawiany pasek służy do przełączania się między aplikacjami, uruchamiania Asystenta Google czy przejścia do ekranu z listą wszystkich zainstalowanych aplikacji.

Owszem, zniknięcia paska nie wiążę się z brakiem dostępu do nawigacji czy odtwarzacza muzyki. Co więcej, aplikacja aktualnie uruchomiona na pełnym ekranie wciąż działa poprawnie. Tylko, że niemożliwie staje się wygodne i szybkie przechodzenie pomiędzy aplikacjami czy wejście do menu ze wszystkimi dostępnymi apkami.

Dla części użytkowników, którzy przykładowo korzystają tylko z Map Google w Android Auto, nie będzie to dużym problemem. Dla pozostałych osób, które przełączają się pomiędzy różnymi aplikacjami, może to nawet sprawić, że oprogramowanie stanie się całkowicie bezużyteczne lub mocno ograniczone.

Czy problem można naprawić?

Użytkownicy wskazują, że problem znikającego paska w Android Auto można usunąć. Wystarczy odinstalować ostatnie aktualizacje oprogramowania dla kierowców. Niestety, nie jest to rozwiązanie idealne – nowsze wersje to nie tylko dodatkowe funkcje, ale często też wyższy poziom bezpieczeństwa.

Miejmy nadzieję, że Google usunie błąd w jednej z najbliższych aktualizacji. Owszem nie występuje on u wszystkich użytkowników, ale dla części osób z pewnością jest nieprzyjemną niespodzianką dodaną w jednej z ostatnich wersji Android Auto.