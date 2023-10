Poczta Polska udostępniła nową aplikację do obsługi przesyłek kurierskich

Poczta Polska od dawna udostępnia możliwość śledzenia przesyłek za pomocą strony internetowej oraz aplikacji o nazwie Envelo. Dziś poinformowała o wydaniu nowego, znacznie nowocześniejszego programu do obsługi przesyłek kurierskich.

Poczta Polska udostępniła aplikację Pocztex Mobile do obsługi przesyłek kurierskich

Poczta Polska bardzo długo kazała czekać nam na aplikację Pocztex Mobile, ponieważ po raz pierwszy zapowiedziano jej wydanie już w… listopadzie 2021 roku. W sierpniu 2022 roku usłyszeliśmy o niej po raz kolejny, ponieważ w Biuletynie Urzędu Patentowego odnaleziono informację o zastrzeżeniu znaku towarowego Pocztex mobile. Ponad rok później program znów wraca na tapet, bo dziś oficjalnie poinformowano o jego udostępnieniu.

źródło: Poczta Polska

Jeśli korzystacie lub kiedykolwiek korzystaliście z aplikacji InPostu, to poczujecie się jak w domu, ponieważ Pocztex Mobile tak samo integruje wszystkie przesyłki kurierskie, przypisane do danego numeru telefonu, zarówno przychodzące (zakładka „śledź”), jak i wychodzące (zakładka „nadaj”), a także archiwalne, tzn. już odebrane (zakładka „archiwum”). Warunkiem oczywiście jest podanie swojego numeru telefonu.

Poczta Polska chce być jak najbliżej swoich klientów, a większość z nich korzysta z urządzeń mobilnych. Uruchomienie aplikacji Pocztex Mobile to kolejne ułatwienie dla osób korzystających z usług Poczty Polskiej. Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej

Funkcjonalność aplikacji nie ogranicza się jednak do śledzenia i archiwizowania przesyłek, ponieważ umożliwia ona również wyszukiwanie kodów pocztowych, placówek pocztowych, punktów partnerskich i automatów paczkowych Pocztex Automat. Co więcej, użytkownicy mogą też włączyć nawigację do nich, co zdecydowanie może ułatwić bezproblemowe i szybkie dotarcie do ww. miejsc.

Skąd pobrać aplikację Pocztex Mobile?

Poczta Polska informuje, że nowy program Pocztex Mobile jest już dostępny w sklepach Google Play (na system Android) i Apple App Store (na iOS), a do tego uruchomiono stronę internetową aplikacja.pocztex.pl, która zapewnia taką samą funkcjonalność.

źródło: Google Play

Aby korzystać z Pocztex Mobile, należy zalogować się lub zarejestrować – można założyć nowe konto albo zalogować się z wykorzystaniem konta Google, Apple, Facebook bądź Envelo. Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne i nie wymaga wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych.