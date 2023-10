Nowy przycisk w Android Auto ułatwi korzystanie z trybu bezprzewodowego

Jak wynika z odkrytych zmian, Google testuje nowy przycisk w Android Auto, który powinien zostać doceniony przez osoby korzystające z bezprzewodowego połączenia. Dowiedzieliśmy się również, że firma zaczęła udostępniać aktualizację do wersji 10.6.

Nowy przycisk w Android Auto

Zacznijmy od aktualizacji do wersji 10.6, która właśnie trafia do pierwszych użytkowników. Warto tutaj zaznaczyć, że cały proces przeprowadzany jest stopniowo i może potrwać przez kilka tygodni. Dodam, że u siebie wciąż mam wersję 10.4 i w Google Play nie mam jeszcze aktualizacji do 10.5, więc najpewniej na 10.6 będę musiał poczekać jeszcze dłużej.

Teraz przejdźmy do nowego przycisku. Warto zaznaczyć, że nie jest on powiązany z wersją 10.6 i obecnie znajduje się na etapie testów. Co więcej, z komentarzy niektórych użytkowników wynika, że pojawiał się on już wcześniej w tym roku. Najwidoczniej Google nadal pracuje nad jego rozwojem i prawdopodobnie nie traktuje priorytetowo wprowadzenia tego przycisku u wszystkich kierowców.

Firmie z Mountain View raczej się nie spieszy, ale mimo tego nowy przycisk jak najbardziej zapowiada się na dobrą zmianę. Powinien on bowiem ułatwić korzystanie z bezprzewodowego połączenia – a dokładniej: usprawni jego kończenie. Otóż nowy przycisk, który wyświetlany jest w powiadomieniu informującym o nawiązaniu połączenia, służy po prostu do rozłączenia smartfona z systemem infotainment.

(fot. Mishaal Rahman)

Oznacza to, że nie musimy już wchodzić w ustawienia systemu infotainment, aby się rozłączyć. Przycisk pozwala to zrobić szybko i sprawnie, bez wykonywania wielu kliknięć. To też spore ułatwienie dla użytkowników adapterów, które zapewniają bezprzewodową łączność, a także w sytuacjach, gdy inna osoba znajdująca się w samochodzie chce podłączyć drugi smartfon z Android Auto. Oczywiście dotychczas można było poradzić sobie w inny sposób – skuteczne było włączenie trybu samolotowego. Nie była to jednak metoda, którą można nazwać w pełni zadowalającą.

Kiedy przycisk pojawi się u wszystkich?

Niestety, trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Serwis 9to5Google zwraca uwagę, że obecnie nowość pozostaje na etapie ograniczonych testów. Pozostaje więc mieć nadzieję, że nie trzeba będzie długo czekać na jej wdrożenie.

Warto też trzymać kciuki za wersję Android Auto 10.6, a dokładniej za brak błędów i różnych problemów, których niestety w oprogramowaniu Google dla kierowców jest zbyt dużo.