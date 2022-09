Użytkownicy Android Auto skarżą się na naprawdę dziwny błąd

Android Auto tym razem męczy użytkowników powiadomieniami. Okazuje się, że oprogramowanie dla kierowców niekoniecznie potrafi poprawnie rozpoznać samochód i próbuje połączyć się z innymi urządzeniami.

Reklama

To przestaje być zabawne

Niezależnie od producenta i naszych sympatii do konkretnych produktów, zazwyczaj lubimy pośmiać się z wpadek gigantów technologicznych. Dotyczy to zarówno Apple, Google, jak i Microsoftu. Oczywiście, jeśli nie są to wpadki, które w jakikolwiek sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników.

Zaczynam jednak mieć wątpliwości, czy wciąż można śmiać się z błędów w Android Auto. Zdecydowanie jest ich za dużo i wygląda to żałośnie, a nie zabawnie. Niedawno, opisując kolejny problem, stwierdziłem, że momentami najlepszym wyjściem wydaje się niekorzystanie z tego oprogramowania, bowiem pozwoli to zaoszczędzić czas i mnóstwo nerwów.

8.5 Ocena

To samochód? Nie, to smartwatch

Nie musieliśmy długo czekać na kolejny błąd w Android Auto. Tym razem powiązany jest on z Androidem 13, a więc niedawno wydanym systemem operacyjnym Google, który jeszcze nie trafił do sporego grona osób. Możemy więc podejrzewać, że nowy problem nie dotyczy wielu użytkowników.

Jak zwraca uwagę serwis Autoevolution, powołując się na posty umieszczone na forum pomocy technicznej Google, błąd pojawia się przy włączonym Bluetooth.

(fot. A.S. 2314, Google Support)

Użytkownicy wskazują, że przy włączonym Bluetooth ciągle pojawia się u nich komunikat informujący, że Android Auto szuka nowego urządzenia do podłączenia. Dokładniej chodzi o sprawdzenie, czy można połączyć się z systemem infotainment w samochodzie. Oczywiście wspomniany komunikat pojawia się, gdy smartfon nie znajduje się w pobliżu auta.

Co ciekawe, jeden z użytkowników informuje, że w jego przypadku Android Auto twierdzi, że smartwatch jest samochodem i cały czas próbuje się z nim połączyć. Tutaj rozwiązaniem problemu okazało się zablokowanie uprawnień do rozmów telefonicznych. Wciąż jednak nie mamy do czynienia z faktycznym usunięciem błędu.

Zazwyczaj wyłączenie łączności Bluetooth pozwala pozbyć się problemu. Nie jest to jednak rozwiązanie w jakimkolwiek stopniu satysfakcjonujące, bowiem wiąże się z brakiem możliwości łączności z wieloma urządzeniami.

Google już wie o nowym problemie i szykuje poprawkę. Niestety nie wiemy, kiedy odpowiednia aktualizacja Android Auto zostanie wydana.