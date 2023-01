Teraz możesz zainstalować Android Auto w swoim starym Porsche

Nie musisz kupować nowego Porsche, aby mieć dostęp do Android Auto i Apple CarPlay. Firma ze Stuttgartu przedstawia odtwarzacze multimedialne, które stylistycznie pasują do starszych samochodów, ale oferują obsługę nakładki Google i Apple.

Nowoczesne oprogramowanie w starszym samochodzie

Jak najbardziej można stwierdzić, że zarówno Android Auto, jak i Apple CarPlay, są obecnie standardem w nowych autach. Co więcej, wiele osób nie wyobraża sobie, aby ich samochód nie wspierał tych rozwiązań.

Co jednak w przypadku starszego samochodu, który z pewnością nie dostanie odpowiedniej aktualizacji systemu infotainment, wprowadzającej obsługę oprogramowania Google i Apple? Jedną z opcji jest kupno odtwarzacza multimedialnego firmy trzeciej, który można zamontować w standardowym gnieździe 1-DIN lub 2-DIN. Jednak taki odtwarzacz często nie pasuje do stylistyki wnętrza samochodu.

Porsche postanowiło wprowadzić własne odtwarzacze z Android Auto i Apple CarPlay, które nie tylko lepiej „dogadują” się z elektroniką w samochodzie, ale również są stylistycznie lepiej dopasowane do wnętrza. Dzięki temu możemy mieć dostęp do nowoczesnego oprogramowania, bez psucia wyglądu deski rozdzielczej.

Nowe odtwarzacze Porsche Classic Communication Management Plus (PCCM Plus) w formacie 2-DIN wyposażone są w 7-calowy, dotykowy ekran, a także mają zestaw fizycznych przycisków i pokręteł. Jak już wcześniej wspomniałem, pozwalają one na korzystanie z Android Auto i Apple CarPlay, ale na tym ich funkcje się nie kończą.

Użytkownik otrzymuje również radio DAB+, a także nawigację z nowymi mapami, które w przyszłości będą aktualizowane. Warto dodać, że nawigacja jest zintegrowana ze strzałkami, które wyświetlane są między zegarami tuż za kierownicą. Ponadto mamy jeszcze komputer dostarczający informacje o jeździe oraz możliwość odtwarzania muzyki przez Bluetooth lub z nośnika USB.

Brzmi świetnie, ale cena jest spora

Nowe odtwarzacze przeznaczone są dla Porsche 911 (997) z lat modelowych 2005-2008, drugiej generacji Boxstera, pierwszej generacji Caymana z lat modelowych 2005-2008 oraz pierwszej generacji Cayenne z lat modelowych 2003-2008.

Niestety, ich cena do niskich nie należy. Jeśli chcemy mieć dostęp do Android Auto i Apple CarPlay, to za PCCM Plus trzeba zapłacić 1520,37 euro, a więc około 7180 złotych.

Warto dodać, że Porsche już wcześniej pokazało podobne rozwiązanie, ale wówczas odtwarzacz był przeznaczony dla modeli z lat 60. Tak, tutaj również z Android Auto i Apple CarPlay na pokładzie.