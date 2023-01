Ta oferta wygląda jak błąd, ale nim nie jest. Chromebooki Acer za połowę ceny!

Akcja partnerska

Acer przygotował genialną promocję w ramach nadchodzącego Dnia Babci i Dziadka, w ramach której możemy zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy. Takiej okazji dawno nie było i z pewnością w najbliższym czasie podobna się nie pojawi. Pozostaje nam nic tylko ją sprawdzić i korzystać – Chromebooki producenta możemy kupić połowę taniej!

Chromebooki to świetny wybór

Zbliża się koniec stycznia i Dzień Babci i Dziadka, a Acer serwuje nam ogromną niespodziankę. W ramach tego jakże ważnego święta, producent postanowił przecenić swoje Chromebooki, które możemy kupić o połowę taniej.

To dobra okazja, aby wyposażyć naszego dziadka lub babcię w odpowiedni sprzęt, pokazując jednocześnie, jakie możliwości daje Internet. Oczywistą sprawą jest, że sprzęt może trafić także do rąk ucznia lub studenta – każdy przecież może skorzystać z promocji.

Chromebooki stają się coraz popularniejszymi wyborami, a Google cały czas rozwija ChromeOS w dobrą stronę. Jak zauważyła Kasia w swoim tekście, system ten jest niezwykle prosty, intuicyjny i łatwy w obsłudze – nie trzeba się go bać. Z racji na przyjazny interfejs i to, że wszelkie potrzebne funkcje są „na miejscu”, zarówno zaawansowani, jak i mniej obyci w kwestii technologii użytkownicy sprostają obsłudze sprzętu.

Acer Chromebook 315 (fot. Tabletowo)

Prostota okaże się ogromnym plusem dla naszych kochanych seniorów, a także osób młodszych. Nie oznacza to jednak, że Chromebook nie nadaje się do pracy – jeśli pracujesz na co dzień w edytorze tekstowym, arkuszu kalkulacyjnym lub po prostu szukasz laptopa idealnego do działania „w sieci”, a Google Chrome to Twoja ulubiona przeglądarka, ten sprzęt okaże się idealny.

Co więcej, Chromebooki mają to do siebie, że działają naprawdę długo na baterii (zasilaczowi możemy powiedzieć „papa” na długie godziny!), a ChromeOS lubi się ze smartfonami z systemem Android!

Laptopy Acera z ChromeOS o połowę taniej. Szybko!

Promocja Acera wygląda jak błąd cenowy, ale nim nie jest! W sklepach x-kom oraz Media Expert możecie kupić wybrane Chromebooki o połowę taniej.

Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że jest to po prostu genialna oferta, zważywszy na to, że laptopy z ChromeOS domyślnie są już tanie – a teraz, za kilka stówek możemy kupić naprawdę świetne urządzenia!

Acer Chromebook 315 (fot. Tabletowo)

Przykładem jest taki Acer Chromebook 315, który normalnie kosztuje około 1550 złotych, w promocji kupimy go… za niespełna 800 złotych. W tej kwocie, sprzęt jest bezkonkurencyjny.

Z drugiej strony, możemy kupić także te droższe propozycje – przykładowo Acer Chromebook CP514, który normalnie kosztuje 2600 złotych, za lekko ponad 1300 złotych.

Warto zaznaczyć, że w Media Expert musimy zastosować specjalne kody promocyjne (które widnieją na ofertach sprzedażowych), natomiast w x-komie cena jest automatycznie obniżona, jednak jesteśmy automatycznie ograniczani do zakupu jednej sztuki na osobę.

Trzeba się pospieszyć, bo taka oferta prędko się nie powtórzy, a laptopy znikają ze sklepów bardzo szybko.

Wpis powstał przy współpracy z Acer Polska