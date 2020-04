Porsche z lat 60. ubiegłego wieku może mieć Apple CarPlay. Oto oficjalny sposób

Niemiecki producent samochodów zaprezentował nowe odtwarzacze multimedialne, które przeznaczone są do klasycznych modeli. Wśród ciekawszych funkcji należy wymienić obsługę Apple CarPlay i Android Auto.

Nowoczesne oprogramowanie w klasycznym Porsche

The Porsche Classic Communication Management, w skrócie PCCM, to nowoczesne radio przygotowane przez Porsche do starszych samochodów. Dostępne jest ona w dwóch wersjach, różniących się rozmiarem i dostępnymi funkcjami. Pierwszy przeznaczony jest dla gniazda 1-DIN, drugi zmieści się w gnieździe 2-DIN.

Podstawowy PCCM można zamontować w modelach 911 produkowanych od lat 60. do ostatnich 911 chłodzonych powietrzem z lat 90. (seria 993). Do obsługi służą dwa pokrętła, sześć zintegrowanych przycisków i 3,5-calowy, dotykowy wyświetlacz. Wśród najważniejszych funkcji należy wymienić obsługę cyfrowego radia DAB+, wbudowaną nawigację, a także wsparcie dla Apple CarPlay. Tak, w klasycznym Porsche można korzystać z wybranych aplikacji dostępnych na iPhonie, takich jak Apple Music, Spotify czy Mapy Google.

Odtwarzanie muzyki jest również możliwe z innych nośników – karty SD, pendrive i AUX. Nie zabrakło opcji połączenia się za pomocą Bluetooth. Mimo tych wszystkich nowoczesnych funkcji, radio Porsche zostało utrzymane w bardziej klasycznej stylistyce, aby pasowało do wyglądu wnętrza starszych samochodów.

Dla nowszych modeli z lat 90. – 911 (generacja 996) i Boxster (generacja 986) przeznaczony jest odtwarzacz multimedialny PCCM Plus w formacie 2-DIN. Został on wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej 7 cali, a także zestaw pokręteł i przycisków. Do funkcji, które oferowane są przez większy wariant radia, dochodzi jeszcze obsługa Android Auto.

Świetny pomysł Porsche

Większość producentów samochodów nie oferuje możliwości modernizacji radia. Właściciele kilkunasto lub kilkudziesięcio letnich aut muszą więc pogodzić się z korzystaniem z przestarzałego odbiornika.

Owszem, na rynku znajdziemy radia różnych firm, zapewniające dotykowy wyświetlacz, nowoczesne funkcje i obsługę Android Auto czy Apple CarPlay. Często jednak ich wygląd nie pasuje do stylistyki deski rozdzielczej i wyraźnie widać, że w samochodzie zamontowane jest nieoryginalne radio. W związku z tym, pomysł Porsche uważam za naprawdę dobry i chciałbym, aby podobne rozwiązania pojawiły się u innych producentów.

Oczywiście za przyjemność korzystania z nowoczesnego radia w klasycznym Porsche trzeba zapłacić. PCCM kosztuje prawie 1440 euro. PCCM Plus to wydatek 1606 euro.

źródło: Porsche