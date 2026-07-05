Zmiany w Android Auto. Popularne aplikacje z nowym wyglądem

Coraz więcej użytkowników Android Auto zgłasza zmiany w popularnych aplikacjach muzycznych. W Spotify i YouTube Music wdrażany jest odświeżony interfejs.

Odświeżenie aplikacji muzycznych w Android Auto

W maju 2026 roku Google pokazało nowy wygląd Android Auto, który wprowadza wytyczne Material 3 Expressive i widżety. Co prawda, na ten projekt w całym oprogramowaniu dla kierowców musimy jeszcze poczekać, ale zmiany wprowadzane są już w poszczególnych aplikacjach.

Otóż odświeżony interfejs w aplikacjach muzycznych, który zawiera elementy dostosowane do języka projektowania Material 3 Expressive, jest właśnie znacznie szerzej udostępniany. Nie oznacza to, że jest już widoczny u wszystkich użytkowników, ale coraz więcej osób powinno mieć do niego dostęp.

Należy zaznaczyć, że zmiany pojawiają się w wielu aplikacjach – m.in. Spotify, YouTube Music czy Pocket Casts. Zaktualizowany projekt obejmuje rozmytą okładkę albumu w tle, pasek śledzenia Material 3 Expressive oraz przeorganizowany układ przycisków. W założeniach ma być ładniej, a także wygodniej.

źródło: 9to5Google

W najbliższym czasie nowy wygląd powinien zawitać do kolejnych aplikacji multimedialnych, ale jakikolwiek harmonogram prac nie jest znany. Z jednej strony, takie podejście powoduje, że większość oprogramowania wygląda niemal identycznie, co zabija innowacyjność i nie pozwala wprowadzać bardziej nietuzinkowych pomysłów. Z drugiej jednak strony, przełączanie pomiędzy aplikacjami nie wymaga zmiany przyzwyczajeń i ułatwia obsługę, co jest kluczowe w przypadku oprogramowania dla kierowców.

Zalecane jest zainstalowanie najnowszej wersji aplikacji muzycznej, a także Android Auto. Nie gwarantuje to natychmiastowego otrzymania nowego interfejsu, ale może pomóc.

Jeśli chodzi o Material 3 Expressive w całym Android Auto, to Google zapowiedziało, że proces wdrażania ruszy w tym roku. Chociaż pewnie będzie on przeprowadzany stopniowo i może potrwać wiele miesięcy. Tak było kilka lat temu z Interfejsem Coolwalk, który był powoli i stopniowo udostępniany użytkownikom.

Co jeszcze słychać w przypadku Android Auto?

W poprzednim miesiącu mogliśmy przeczytać, że aplikacja Google Meet pojawiła się w Android Auto. Dowiedzieliśmy się też, że kontrowersyjna aplikacja zniknęła z Android Auto, a w Google Maps w Android Auto kierowcy zauważyli niebezpieczny błąd.