Kontrowersyjna aplikacja na Android Auto porzucona

Autor jednej z aplikacji dedykowanej dla użytkowników Android Auto, która pozwalała na oglądanie treści na samochodowym ekranie, opublikował ważną informację. Niestety, nie są to dobre wieści.

Z Android Auto znika aplikacja, która zadowalała wielu użytkowników

Samochodowe wyświetlacze multimedialne rosną w oczach. Przez ostatnie lata producenci aut sukcesywnie zwiększają powierzchnię ekranu w pojazdach, a Google ulepsza system Android Auto. Mimo to tych sporych rozmiarów „tablety” co do zasady nie pozwalają na wyświetlanie treści wideo np. filmów, seriali czy programów.

Pierwszym, podstawowym argumentem „za” tą formą blokady, z pewnością stoi bezpieczeństwo – wszak pochłaniające VOD mogłyby znacznie rozpraszać kierowcę. Jest też jednak grono przeciwników, szczególnie tych, którzy sporo czasu spędzają w samochodzie i chcieliby oglądać treści np. podczas postoju czy ładowania. Najwidoczniej Google usłyszało te głosy, bo podczas wydarzenia I/O 2026 zapowiedziało, że jedną z nowości w Android Auto będzie wsparcie odtwarzania wideo w jakości Full HD w 60 klatkach na sekundę. Warto podkreślić, że opcja ta będzie dostępna wyłącznie na postoju. Zanim jednak unowocześniony system Android Auto dotrze do użytkowników może minąć trochę czasu.

Dotychczas sytuację z brakiem możliwości odtwarzania wideo na ekranie samochodowym z Android Auto dało się obejść. Było to możliwe dzięki aplikacji Fermata Xtream, która pozwalała na wyświetlanie treści – również w czasie jazdy – i to bez modyfikacji oprogramowania w smartfonie. Mamy jednak kiepskie wieści dla jej użytkowników.

Autor Fermata Xtream dla Android Auto zamyka swój projekt

Okazuje się, że twórca aplikacji Fermata Xtream wdrożył zabezpieczenie, które od razu po wykryciu ruchu samochodu wyłącza streaming wideo. Jak twierdzi autor z serwisu Android, takie rozwiązanie miałoby chronić dewelopera przed odpowiedzialnością prawną w razie wypadku samochodowego.

To jednak nie koniec. Twórca aplikacji Fermata Xtream w serwisie Reddit opublikował, że rezygnuje z dalszego pracowania nad tym projektem i kończy publiczne testy beta. Na GitHub udostępniono ostatnie pakiety instalacyjne APK w wersji bezpłatnej. Autor Malebuffy77 deklaruje, że pliki pozostaną w tym miejscu oraz tajemniczo wspomina, że ze względu na ostatnie wydarzenia nie będzie mógł kontynuować tego projektu.

Dotychczasowi użytkownicy Fermata Xtream nadal mogą korzystać z aplikacji. Warto jednak zaznaczyć, że narzędzie nie otrzyma już poprawek i z czasem może zostać zablokowane (np. po aktualizacjach Android Auto).