Steam Machine ma swój „pierścień śmierci”. Czy jest się czego bać?

Nikt nie lubi, kiedy świeżo kupiony sprzęt przestaje działać. Pewien użytkownik Reddita przekonał się o tym bardzo szybko i przypomniał nam o „starożytnej” klątwie sprzed dwóch dekad.

Pamiętasz RROD i YLOD?

Wraz z rosnącym poziomem skomplikowania konsol stało się jasne, że ich serwisowanie i naprawa będą trudniejsze niż do tej pory. Aby ułatwić diagnostykę zarówno po stronie przeciętnego użytkownika, jak i serwisu, zarówno Sony, jak i Microsoft, opracowali prosty system oparty na diodach znajdujących się na obudowie konsoli.

Choć Żółte Światło Śmierci (Yellow Light of Death – YLOD) – potrafiło napsuć krwi niejednemu użytkownikowi PlayStation 3, to i tak nie mogło (niestety) równać się z popularnością Czerwonego Pierścienia Śmierci (RROD – Red Ring of Death). Zaświecające się trzy z czterech ćwierćokręgów na Xboksach 360 sygnalizowały ogólny problem z konsolą. Dopiero w 2021 roku dowiedzieliśmy się, że za większą część problemów odpowiadał układ graficzny, a dokładniej jeden z lutów, który pod wpływem nagrzewania się i chłodzenia z czasem pękał.

Według jednej z amerykańskich sieci serwisów na ponad 1000 konsol Xbox 360 szansa na pojawienie się RROD wynosiła aż 15%. Wraz z kolejnymi rewizjami problem został w większości zażegnany, jednak niewykluczone, że czerwony pierścień śnił się niektórym po nocach.

Steam Machine i RLOD

Co prawda sprzętowi Valve bliżej do klasycznego komputera niż konsoli, ze względu na zastosowanie autorskiego rozwiązania kwestii systemu w postaci SteamOS gigant pozwolił sobie na inny system raportowania błędów niż popularny BSOD (który został zastąpiony w czerwcu 2025 roku).

Sprawa zyskała na popularności po tym, jak jeden z użytkowników Reddita udostępnił wpis na grupie poświęconej Steam Machine, że jego urządzenie uległo awarii już po 20 minutach od uruchomienia. Błąd został rozpoznany dzięki czerwonemu paskowi LED, znajdującemu się we wnęce oddzielającej dolną część obudowy od reszty.

Co na ten temat mówi oficjalne wsparcie Steam? „Oddychająca” czerwona linia, sięgająca do gniazda na kartę microSD, sugeruje awarię po stronie układu graficznego. Gdyby była ona krótsza, oznaczałoby to, że sprzęt nie wykrywa w środku kości RAM. Jednolite, czerwone światło na całej długości krawędzi oznacza, że temperatura CPU osiągnęła ponad 90∘C i lub temperatura GPU przekracza 90∘C.

Wizualizacja błędów w Steam Machine (źródło: Valve)

Miejmy nadzieję, że ewentualne problemy będą szybko rozwiązywane przez Valve, a przypadek z Reddita był raczej jednym na milion niż zapowiedzią większych problemów Steam Machine.