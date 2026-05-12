Wielka aktualizacja Android Auto. Nowy wygląd to dopiero początek zmian

Google ogłosiło wielką aktualizację Android Auto. Lista zmian jest imponująca i trzeba przyznać, że oprogramowanie zyskało zdecydowanie lepszy wygląd.

Nowy wygląd Android Auto, czyli Material 3 Expressive i widżety

Ostatnie duże przeprojektowanie Android Auto zobaczyliśmy dokładnie cztery lata temu, 12 maja 2022 roku. Następnie, na początku 2023 roku, wielu kierowców otrzymało dostęp do Android Auto z interfejsem Coolwalk. Dziś Google zaprezentowało kolejną znaczącą aktualizację.

Nowy projekt czerpie z języka projektowania Material 3 Expressive, znanego już dobrze ze smartfonów z Androidem. Według zapewnień firmy z Mountain View ma to przełożyć się na wyraziste czcionki i płynne animacje. Kierowcy zyskają większe możliwości personalizacji wyglądu, w tym również dostęp do widżetów. Mogą to być widżety, z których użytkownik korzysta na smartfonie – np. pogoda, sterowanie urządzeniami smart home czy zegar.

Teraz Mapy Google mogą być wyświetlane od krawędzi do krawędzi ekranu. Dotyczy to również samochodów z bardziej nietypowymi wyświetlaczami – np. nowe Mini czy BMW iX3 Neue Klasse. Będzie to znacząca zmiana dla właścicieli tych samochodów, bowiem dotychczas Android Auto był wyświetlany w prostokątnym oknie, niedopasowanym do kształtu ekranu, co prezentowało się po prostu fatalnie.

źródło: Google

Dodatkowo Mapy Google zyskają nowy wygląd dzięki Immersive Navigation. Kierowca będzie mógł aktywować widok 3D, który pokazuje budynki, wiadukty i pozostałe elementy infrastruktury. Pasy ruchu, sygnalizacja świetlna i znaki stop będą wyraźniej oznaczone, aby zwiększyć czytelność nawigacji.

źródło: Google

Filmy Full HD, lepsza jakość dźwięku i Gemini

Android Auto pozwoli oglądać filmy w jakości Full HD w 60 kl./s. Oczywiście na postoju, przykładowo w trakcie ładowania samochodu elektrycznego. Funkcja ma być wspierana w wybranych aplikacjach – zaoferuje ją m.in. YouTube. Pojawi się się jeszcze w tym roku w modelach BMW, Forda, Genesisa, Hyundaia, Kii, Mercedesa, Renault, Skody, Taty i Volvo.

Widżety | źródło: Google

Natomiast za doznania dźwiękowe zadba wsparcie dla dźwięku przestrzennego z technologią Dolby Atmos w obsługiwanych aplikacjach. Początkowo z tego rozwiązania skorzystają użytkownicy wybranych samochodów BMW, Genesis, Mercedes-Benz, Renault, Skoda, Tata i Volvo. Ponadto aplikacje multimedialne, takie jak YouTube Music i Spotify, zostaną ulepszone wizualnie, dzięki czemu obsługa ich w samochodzie ma być łatwiejsza.

Google zapowiedziało także wprowadzenie Gemini u wszystkich kierowców, którzy z tego chatbota AI korzystają na smartfonie. Wypada wspomnieć, że funkcja już teraz pojawiła się u dość sporego grona użytkowników, zastępując Asystenta Google.

Aplikacje muzyczne | źródło: Google

Samochody z Androidem też zyskają kilka nowości

Właściciele samochodów, w których system infotainment bazuje na Androidzie, też mogą liczyć na nowe funkcje. Google zapowiada ulepszone aplikacje multimedialne, płynne przechodzenie pomiędzy audio a wideo oraz dostęp do aplikacji pozwalających na prowadzenie cyfrowych spotkań – np. Zoom.

Gemini ma być coraz szerszej dostępne, a wybrane samochody z Android Automotive pozwolą aktywować Mapy Google z Immersive Navigation i funkcją wykrywania, na którym pasie ruchu znajduje się auto.

Proces wdrażania nowości ruszy w tym roku, ale należy nastawić się, że będzie przeprowadzany stopniowo. Najpewniej niektórzy będą musieli wykazać się niemałą dawką cierpliwości.