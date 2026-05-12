Wielka aktualizacja Android Auto. Nowy wygląd to dopiero początek zmian

Google ogłosiło wielką aktualizację Android Auto. Lista zmian jest imponująca i trzeba przyznać, że oprogramowanie zyskało zdecydowanie lepszy wygląd.
Nowy wygląd Android Auto, czyli Material 3 Expressive i widżety
Ostatnie duże przeprojektowanie Android Auto zobaczyliśmy dokładnie cztery lata temu, 12 maja 2022 roku. Następnie, na początku 2023 roku, wielu kierowców otrzymało dostęp do Android Auto z interfejsem Coolwalk. Dziś Google zaprezentowało kolejną znaczącą aktualizację.
Nowy projekt czerpie z języka projektowania Material 3 Expressive, znanego już dobrze ze smartfonów z Androidem. Według zapewnień firmy z Mountain View ma to przełożyć się na wyraziste czcionki i płynne animacje. Kierowcy zyskają większe możliwości personalizacji wyglądu, w tym również dostęp do widżetów. Mogą to być widżety, z których użytkownik korzysta na smartfonie – np. pogoda, sterowanie urządzeniami smart home czy zegar.
Teraz Mapy Google mogą być wyświetlane od krawędzi do krawędzi ekranu. Dotyczy to również samochodów z bardziej nietypowymi wyświetlaczami – np. nowe Mini czy BMW iX3 Neue Klasse. Będzie to znacząca zmiana dla właścicieli tych samochodów, bowiem dotychczas Android Auto był wyświetlany w prostokątnym oknie, niedopasowanym do kształtu ekranu, co prezentowało się po prostu fatalnie.
Dodatkowo Mapy Google zyskają nowy wygląd dzięki Immersive Navigation. Kierowca będzie mógł aktywować widok 3D, który pokazuje budynki, wiadukty i pozostałe elementy infrastruktury. Pasy ruchu, sygnalizacja świetlna i znaki stop będą wyraźniej oznaczone, aby zwiększyć czytelność nawigacji.
Filmy Full HD, lepsza jakość dźwięku i Gemini
Android Auto pozwoli oglądać filmy w jakości Full HD w 60 kl./s. Oczywiście na postoju, przykładowo w trakcie ładowania samochodu elektrycznego. Funkcja ma być wspierana w wybranych aplikacjach – zaoferuje ją m.in. YouTube. Pojawi się się jeszcze w tym roku w modelach BMW, Forda, Genesisa, Hyundaia, Kii, Mercedesa, Renault, Skody, Taty i Volvo.
Natomiast za doznania dźwiękowe zadba wsparcie dla dźwięku przestrzennego z technologią Dolby Atmos w obsługiwanych aplikacjach. Początkowo z tego rozwiązania skorzystają użytkownicy wybranych samochodów BMW, Genesis, Mercedes-Benz, Renault, Skoda, Tata i Volvo. Ponadto aplikacje multimedialne, takie jak YouTube Music i Spotify, zostaną ulepszone wizualnie, dzięki czemu obsługa ich w samochodzie ma być łatwiejsza.
Google zapowiedziało także wprowadzenie Gemini u wszystkich kierowców, którzy z tego chatbota AI korzystają na smartfonie. Wypada wspomnieć, że funkcja już teraz pojawiła się u dość sporego grona użytkowników, zastępując Asystenta Google.
Samochody z Androidem też zyskają kilka nowości
Właściciele samochodów, w których system infotainment bazuje na Androidzie, też mogą liczyć na nowe funkcje. Google zapowiada ulepszone aplikacje multimedialne, płynne przechodzenie pomiędzy audio a wideo oraz dostęp do aplikacji pozwalających na prowadzenie cyfrowych spotkań – np. Zoom.
Gemini ma być coraz szerszej dostępne, a wybrane samochody z Android Automotive pozwolą aktywować Mapy Google z Immersive Navigation i funkcją wykrywania, na którym pasie ruchu znajduje się auto.
Proces wdrażania nowości ruszy w tym roku, ale należy nastawić się, że będzie przeprowadzany stopniowo. Najpewniej niektórzy będą musieli wykazać się niemałą dawką cierpliwości.