Mapy Google w Android Auto mają irytujący błąd. Może stwarzać niebezpieczeństwo

Użytkownicy aplikacji Mapy Google w systemie Android Auto zaczęli częściej zgłaszać pewien irytujący problem. Niestety, irytacja to nie jedyny kłopot, gdyż ten na pozór błahy błąd może stwarzać niebezpieczne sytuacje na drodze. Jest też nowa, dość osobliwa funkcja.

Mapy Google w Android Auto – ten błąd może być niebezpieczny

Mapy Google to jedna z tych aplikacji, która najbardziej przydaje się w Android Auto, choć oczywiście ma kilka alternatyw, w tym m.in. Waze. W ostatnim czasie użytkownicy zaczęli zgłaszać kolejne problemy z wyświetlaniem Map na samochodowych wyświetlaczach. Co gorsza, zauważony błąd nie jest wyłącznie irytujący, ale przede wszystkim może stwarzać na drodze niebezpieczne sytuacje.

Najczęściej w pojazdach przełączenie się z trybu dziennego na tryb nocny jest automatyczne i uzależnione od ogólnych ustawień pojazdu oraz indywidualnych ustawień użytkownika w aplikacji Android Auto. Zazwyczaj jednak, gdy robi się ciemniej lub np. wjeżdżasz do tunelu, reflektory pojazdu włączają się automatycznie, a ekran przechodzi w tryb ciemny, dzięki czemu wyświetlacz nie razi kierowcy.

Okazuje się jednak, że ta funkcja u niektórych użytkowników nagle przestała działać, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Tego typu przypadki zgłaszano już w ciągu ostatnich miesięcy, ale w ostatnich dniach problemy zgłaszane są częściej. Jak twierdzi 9to5google, wygląda na to, że błąd nie występuje tylko u użytkowników konkretnej marki smartfonów czy pojazdów.

Tej aplikacji w Android Auto się nie spodziewałam

Do użytkowników Android Auto zmierza też nowa aplikacja – Google wdraża na samochodowe ekrany… Adobe Acrobat. Na pierwszy rzut oka może brzmieć to dziwnie, bo komu za kierownicą mógłby się przydać program do czytania PDF-ów, ale nie jest to takie głupie jak może się wydawać.

Wszystko dlatego, że Adobe Acrobat w wersji v26.5.0.45958 oferuje funkcję Czytaj na głos. Opcja ta pozwala na konwertowanie plików PDF na wersję audio, dzięki czemu kierowca nie musi czytać treści w trakcie prowadzenia (jakkolwiek to brzmi), a może je zwyczajnie odsłuchać.

Niestety, z testów przeprowadzonych przez autorów 9to5google wynika, że nie każdy plik PDF jest obsługiwany. W tych plikach, gdzie udało się uruchomić funkcję, użytkownikom prezentowany jest typowy wyświetlacz multimedialny z suwakiem, możliwością zatrzymania odsłuchu czy opcją przewijania o 15 sekund w tył lub w przód.

Warto przypomnieć, że pod koniec kwietnia 2026 roku Google wdrożyło lekkie, ale przydatne odświeżenie w Mapach dla Android Auto. Dzięki niemu kierowcy mogą teraz jeszcze łatwiej dotrzeć do celu.