Android Auto z nową aplikacją. Twoje auto zamieni się w biuro

W Android Auto pojawiła się nowa aplikacja. Kierowcy otrzymali dostęp do Google Meet.

Google Meet w Android Auto

Na początku kwietnia 2026 roku aplikacja Google Meet zawitała do Apple CarPlay. Teraz z kolei jest szeroko wdrażana w Android Auto. Chociaż momentami można odnieść wrażenie, że Google zdecydowało się udostępnić produkt, który jeszcze nie został w pełni ukończony.

Użytkownicy, którzy otrzymali dostęp do Google Meet w Android Auto, zwracają uwagę na niewielki problem pojawiający się już w trakcie pierwszego uruchomienia. Otóż konieczne jest ponowne uruchomienie aplikacji na smartfonie, gdy smartfon pozostaje podłączony do systemu infotainment w samochodzie. Trzeba to jednak zrobić tylko za pierwszym razem.

Interfejs aplikacji – zgodnie z wytycznymi projektowania dla Android Auto – jest podany w prostej i czytelnej formie. Składa się on z listy kontaktów, połączeń, a także dostępna jest zakładka z zaplanowanymi połączeniami i spotkaniami. Do tego dochodzi jeszcze sekcja Historia, z poziomu której można wykonać połączenie do kontaktów, z którymi wcześniej mieliśmy spotkanie.

źródło: 9to5Google

Połączenie – co dość oczywiste w przypadku aplikacji dla kierowców – realizowane jest bez wideo. Można jednak prowadzić rozmowę z innymi uczestnikami, tak samo jak na każdym innym urządzeniu. Wypada dodać, że smartfon po rozpoczęciu połączenia przechodzi w tryb mobilny, a więc również na jego ekranie wyświetlany jest uproszczony interfejs bez opcji związanych z wideo.

Omawiana zmiana jest właśnie szeroko udostępniana, ale proces może być przeprowadzany stopniowo. W związku z tym, jeśli jeszcze nie masz aplikacji Google Meet w Android Auto, zalecana jest cierpliwość. Warto też sprawdzić, czy masz zainstalowane najnowsze wersje obu aplikacji, co można zrobić w Google Play.

Wciąż czekamy na dużą aktualizację

Nowa aplikacja w Android Auto to jak najbardziej dobra informacja, ale podejrzewam, że większość osób czeka przede wszystkim na coś innego. W zeszłym miesiącu Google pokazało nowy wygląd Android Auto z Material 3 Expressive i widżetami. Całość zapowiada się naprawdę dobrze, ale trzeba jeszcze trochę poczekać – podobno proces wdrażania ma ruszyć w tym roku.