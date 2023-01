Po pięciu miesiącach Android 13 działa na zaledwie kilku procentach urządzeń z Androidem

Android 13 został zaprezentowany kilka miesięcy temu i zdążył już trafić na pokład wybranych urządzeń. Ile jednak faktycznie ma udziałów na rynku? Właśnie poznaliśmy odpowiedź na to pytanie.

Ile procent rynku zgarnął Android 13?

Android 13 został oficjalnie udostępniony w sierpniu 2022 roku, aczkolwiek należy wspomnieć, że użytkownicy już wcześniej mogli testować wersje beta. Przyniósł on nowe funkcje i ulepszenia związane z wyglądem czy bezpieczeństwem. Nie możemy mówić o rewolucji, ale o odczuwalnym kroku do przodu już jak najbardziej.

Oczywiście producenci smartfonów już rozpoczęli proces wdrażania „Trzynastki” na swoje urządzenia – m.in. Samsung, OPPO, Sony czy OnePlus oraz oczywiście Google na modelach z linii Pixel. Należy jednak mieć na uwadze, że jeszcze wielu właścicieli smartfonów z Androidem czeka na odpowiednią aktualizację.

Wcześniej informacje o udziałach poszczególnych wersji Androida otrzymywaliśmy co miesiąc, ale Google zrezygnowało z tej praktyki. Teraz aktualizacja danych odbywa się raz na kilka miesięcy. Ostatnie dane zostały opublikowane w sierpniu 2022 roku, na kilka dni przed oficjalną premierą systemu Android 13. Do kolejnej aktualizacji informacji musieliśmy czekać aż do początku 2023 roku.

źródło: Google

Z najnowszych danych dowiemy się, że Android 13 pracuje na 5,2% wszystkich urządzeń z Androidem. Oczywiście na tle iOS 16, który kilka miesięcy po premierze miał już prawie 70%, wypada naprawdę słabo, jednak warto pamiętać, że takie bezpośrednie porównanie nie ma większego sensu.

Owszem, sprawność wprowadzania nowych wersji iOS można zestawić z Androidem, ale wyłącznie w przypadku smartfonów Google Pixel. Trudno jednak wymagać, aby przykładowo na urządzeniach ze średniej i niskiej półki cenowej wsparcie wyglądało identycznie jak na drogich iPhone’ach. Natomiast właśnie tańsze modele stanowią sporą część całego rynku smartfonów z Androidem. Do tego dochodzą też inne czynniki, które opóźniają proces aktualizacji.

Jaka wersja Androida jest najpopularniejsza?

Wiemy już, że Android 13 trafił na pokład 5,2% urządzeń. Jak jednak wypadają inne wersje tego systemu operacyjnego? Największy udział ma Android 11, który został udostępniony w 2020 roku i aktualnie jego udziały wynoszą 24,4%. Druga pozycja należy do Androida 10, który obecnie zainstalowany jest na 19,5% wszystkich urządzeń. Z kolei ostatnie miejsce na podium zdobył Android 12, który liczony wraz z wersją 12L ma 18,9% udziałów.

Jeśli więc pod uwagę weźmiemy wszystkie wersje, które zadebiutowały w 2020 roku i później, to mają one łącznie 48,5% całego rynku. Patrząc na to, jak różnorodny jest cały rynek urządzeń z Androidem, a także na liczbę wciąż używanego starszego sprzętu, który już dawno nie jest wspierany, wspomniane 48,5% zdecydowanie nie jest jakimś tragicznym rezultatem.