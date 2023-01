Żołnierz RP to nowa rządowa aplikacja. Jest jeden problem – nie działa

Aplikacje rządowe co jakiś czas oferują dodatkowe funkcje swoim użytkownikom. Całkiem niedawno do apki mObywatel trafiły mLegitymacje emeryta i rencisty. Teraz rząd przygotował specjalną aplikację Żołnierz RP – jej zamysł jest całkiem dobry. Jest tylko jeden problem – program nie działa.

Żołnierz RP – co to takiego?

To nazwa najnowszej rządowej aplikacji, która (jak czytamy na stronie Wojska Polskiego) daje możliwość dotarcia z rzetelnymi informacjami do wszystkich Żołnierzy Wojska Polskiego. Program powstał z inicjatywy Ministerstwa Obrony Narodowej. Żołnierz RP ma pełnić przede wszystkim funkcję informacyjną. W aplikacji znajdą się między innymi:

obowiązujące interpretacje przepisów,

aktualne komunikaty MON,

wiedzę przydatną podczas służby,

odpowiedzi na pytania i wątpliwości.

Żołnierz RP jest dostępny do pobrania zarówno na smartfony z systemem operacyjnym Android, jak i iOS. W oficjalnym komunikacie możemy przeczytać między innymi, że aplikacja ma szerokie perspektywy rozwoju i cały czas trwają prace nad rozszerzeniem jej funkcjonalności. Warto jednak dodać, że już teraz apka może spełniać inne funkcje niż tylko dostęp do oficjalnych komunikatów MON.

Jeśli zastanawiasz się nad wstąpieniem do wojska, to ten program oferuje kilka przydatnych dla Ciebie funkcji. Dzięki Kalkulatorowi WF, każdy użytkownik może sprawdzić, jakie kryteria musi spełnić, by dostać się do służby w armii oraz jaką liczbę punktów osiągnąłby w teście sprawności fizycznej podczas rekrutacji. Każdy ma też możliwość sprawdzenia, na jakie uposażenie może liczyć zawodowy żołnierz w zależności od lat służby czy zdobytego stopnia wojskowego, a także skorzystać z kalkulatora dodatków mieszkaniowych.

(źródło: Google Play)

W nowej aplikacji Resortu Obrony Narodowej znajdują się też moduły takie jak:

Komunikaty – najważniejsze informacje, które Resort chce komunikować żołnierzom. Użytkownik otrzymuje powiadomienia o nowych komunikatach jako alerty push,

FAQ – który zawiera pytania z odpowiedziami. Dodatkowo jest też w nim opcja „zadaj pytanie”, pozwalający na zadanie pytania Ministrowi Obrony Narodowej. Ta ostatnia usługa dostępna jest tylko dla zalogowanych użytkowników, czyli żołnierzy zawodowych.

Tyle teorii, a jak działanie aplikacji wygląda w praktyce? Chciałem to sprawdzić, niestety nie było to takie proste, jak się wydaje.

Jest jeden „mały” problem – ta aplikacja nie działa

W komunikacie na stronie Wojska Polskiego znajdziemy informację, że wszystkim żołnierzom automatycznie zostały założone konta do Aplikacji Żołnierz RP. Ponadto każdy nowo dodany użytkownik będzie miał automatycznie zakładane konto, natomiast Administratorzy Lokalni otrzymali uprawnienia do bezpośredniej dystrybucji inicjalnych danych dostępowych do aplikacji.

Błąd podczas włączania aplikacji na Android i iOS (fot. Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

To bardzo przydatne, że żołnierze nie muszą sami zakładać kont, jednak na nic zda się posiadanie konta, kiedy aplikacji nie można najzwyczajniej w świecie włączyć. Sprawdziłem zarówno na smartfonie z Androidem, jak i iOS, i na obu z nich aplikacja wyświetla ten sam błąd – po pokazaniu się ekranu startowego i kliknięciu przycisku „Rozpocznij” za każdym razem otrzymamy komunikat o błędzie.