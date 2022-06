Użytkownikom Hangouts kończy się czas. Wkrótce aplikacja mobilna zostanie zamknięta

Choć Google od dłuższego czasu namawia użytkowników Hangouts na przejście do nowego komunikatora, wciąż nie wszyscy zdecydowali się na ten krok. Teraz już wiemy, jak dużo czasu zostało wszystkim spóźnialskim.

Google zachęca do przesiadki

W najnowszym wpisie na swoim blogu, Google zachęca użytkowników Hangouts do przejścia na nowy komunikator Google Chat. Producent zapewnia, że jest on dostępny dla wszystkich, zarówno z poziomu aplikacji Gmail, poprzez dedykowaną apkę, jak i przez przeglądarkę, a korzystać z niego mogą zarówno użytkownicy indywidualni, jak i biznesowi.

Nowa skrzynka umożliwia łatwe sprawdzanie poczty, wiadomości i uczestniczenie w spotkaniach na Meet – wszystko w jednym miejscu. Google chwali się nowoczesnym i zintegrowanym interfejsem użytkownika i nowymi funkcjami, które mają trafić do aplikacji Chat z najbliższym czasie. Wraz z kolejnymi aktualizacjami apka ma zyskać udoskonalone połączenia, funkcję wątków w rozmowach grupowych oraz usprawnienia w przesyłaniu wielu zdjęć na raz.

fot. Google

Ostateczne zamknięcie Hangouts tuż, tuż

Od dłuższego czasu było wiadome, że aplikacja Hangouts nie ma przed sobą świetlanej przyszłości. Przez długi czas nie pojawiły się w niej żadne nowe funkcje – poza ekranem informującym o przejściu do Google Chat, rzecz jasna – zaś sama apka zniknęła trzy miesiące temu z Google Play i App Store. Jak dotąd jednak nie znaliśmy daty ostatecznego zamknięcia starego komunikatora.

Google informuje, że od dzisiaj aplikacja mobilna Hangouts będzie wyświetlała dodatkowy panel przy uruchomieniu, który ma wymusić migrację najbardziej opieszałych użytkowników. Pojawia się on również w rozszerzeniu Hangouts dla Google Chrome i prosi o przejście na przeglądarkową wersję Chat lub instalację aplikacji webowej dla nowej usługi.

fot. Google

Narracja użyta przez Google we wpisie sugeruje, że aplikacja mobilna przestała właśnie działać, lecz dzisiaj udało mi się bez większego problemu do niej zalogować. Najprawdopodobniej nie potrwa to jednak długo – producent dąży do stopniowego wygaszania serwisu.

Hangouts w przeglądarkowym Gmailu zostaną zaktualizowane do Chatu w przyszłym miesiącu.

Czy jest jednak sposób, by korzystać z usługi jeszcze przez jakiś czas? Okazuje się, że tak, ale nie jest to tak długofalowe rozwiązanie, jak w przypadku Google Talk. Producent zapewnia, że ostatni element Hangouts, czyli wersja przeglądarkowa komunikatora, zostanie zachowany jeszcze przez kilka miesięcy. Ma ona zostać wygaszona w listopadzie 2022 roku, a do tego czasu użytkownicy mogą z łatwością przenieść swoje konwersacje do nowej usługi bądź wyeksportować wszystkie dane za pomocą Google Takeout.

Nie musicie się jednak martwić, że przegapicie moment zamknięcia usługi. Google zapewnia, że odpowiedni komunikat zacznie być wyświetlany przynajmniej miesiąc przed odłączeniem Hangouts. Po wyznaczonej przez producenta dacie wszyscy zostaną automatycznie przekierowani do Chatu, a nieprzeniesione dane – usunięte na zawsze.