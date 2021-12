Klienci Orange dostaną zwrot pieniędzy

To nie jest dobra wiadomość, bo taka sytuacja nie powinna mieć w ogóle miejsca. Orange nawarzyło jednak sobie piwa i teraz musi je wypić. Prawdopodobnie będzie miało ono gorzki smak, bo operator musi zwrócić klientom pieniądze.

W czerwcu 2021 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wobec Orange, dotyczące dodatkowych opłat, które mogą pojawić się na rachunku w rubryce „usługi elektroniczne”. Zdaniem urzędu, różne usługi były rozliczane pod jedną nazwą, a to mogło utrudnić klientom rozpoznanie, za jakie usługi są im naliczane opłaty. Ponadto często pojawiały się głosy o nieświadomym aktywowaniu dodatkowo płatnych usług.

Wiele osób, które zgłosiło się do UOKiK, twierdziło, że nie zamawiało dodatkowych usług i stąd nie wiedziało skąd się wzięły naliczone opłaty. Przedsiębiorcy, zgodnie z prawem, powinni od konsumentów uzyskać jednoznaczne potwierdzenie wskazujące, iż są oni świadomi odpłatnego charakteru zamawianej usługi. W przypadku Orange Polska sygnały konsumencie potwierdzają, iż mechanizm zamawiania usług premium mógł wprowadzać w błąd i narażać konsumentów na dodatkowe koszty.

Dziś Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o wydaniu decyzji, która zobowiązuje operatora do wypłaty abonentom rekompensaty i zmiany sposobu działania. Postępowanie wykazało, że klienci często aktywowali dodatkowo płatne usługi nieświadomie.

Otrzymywaliśmy skargi od konsumentów, którzy byli zaskoczeni wyższym rachunkiem i nie wiedzieli za co zostały naliczone opłaty. Ze zgłoszeń wynikało, że do aktywacji usług dochodziło nieświadomie – przez kliknięcie w tzw. flash SMS-a, w link na stronie internetowej, w reklamę w grze mobilnej, a także przy wykorzystaniu karty SIM w routerze. Sprawdziliśmy sposób aktywacji tych usług, zasady doliczania przez przedsiębiorcę opłat do rachunku za te treści i odpowiedzi na reklamacje.

Tomasz Chróstny