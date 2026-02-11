Nowy air fryer w rewelacyjnej promocji. Spełnienie marzeń każdego, kto nie lubi gotować

Na polskim rynku pojawił się nowy air fryer z funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji. Dzięki AI sprzęt rozpozna składniki i dobierze do nich parametry pieczenia. Z okazji premiery kupisz go w dobrej promocji.

Air fryer Mova AeroChef FD10 Pro Max debiutuje w Polsce

Marka Mova nie przestaje zaskakiwać. Zaledwie tydzień temu wprowadziła na polski rynek nowy tani air fryer Mova AeroChef FD10s Pro, a teraz do grona frytkownic beztłuszczowych dołącza kolejny model. Dodatkowo z okazji premiery i w sam raz na walentynki kupisz go ze sporym rabatem.

Air fryer Mova AeroChef FD10 Pro Max ma być nieco bardziej zaawansowanym sprzętem w porównaniu do poprzedników oraz zaoferować funkcje oparte o AI. Sztuczna inteligencja w nowym modelu odpowiedzialna jest za automatyczne rozpoznawanie składników i dobieranie do nich optymalnych parametrów pieczenia. Sprzęt ten łączy się z domową siecią Wi-Fi oraz z aplikacją mobilną Mova Home, za pomocą której użytkownik może zdalnie uruchamiać proces pieczenia. Dodatkowym wsparciem jest też okienko z podświetleniem, pozwalające na szybkie sprawdzenie jak wygląda danie bez konieczności wysuwania szuflady.

Mova AeroChef FD10 Pro Max (źródło: Mova)

Debiutujący w Polsce sprzęt oferuje moc 2000 W, a jego zakres temperatur pracy wynosi od 40 do 230ºC. Ponadto model ten wyposażono w system podwójnego grzania oparty na elementach grzewczych zainstalowanych zarówno w górnej, jak i w dolnej części komory. Mova AeroChef FD10 Pro Max oferuje 6-litrowy kosz, a także płytę grillową. Obie części zostały pokryte powłoką ceramiczną wolną od związków PFAS. Producent deklaruje też, że nowy model jest sporym przeskokiem względem poprzednika AeroChef FD10 Pro oferującego moc 1800 W.

Mova AeroChef FD10 Pro Max – dostępność, cena i promocja na walentynki 2026

Frytkownica beztłuszczowa Mova AeroChef FD10 Pro Max jest już dostępna w wybranych sklepach. Sugerowana przez producenta cena wynosi 429 złotych, jednak z okazji premiery oraz zbliżających się walentynek sprzęt oferowany jest z 23-procentowym rabatem.

Jeszcze więcej promocji Mova na walentynki 2026

