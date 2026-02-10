Tani robot sprzątający w ulepszonej wersji. Świetna promocja na start

Na polski rynek wjeżdża nowy tani robot sprzątający. Z okazji debiutu urządzenie będzie sprzedawane w świetnej promocji.

Ulepszony tani robot sprzątający Mova E20s Pro – technikalia i funkcje

Automatyczne, inteligentne odkurzacze wcale nie muszą być drogie. Na rynku znajdziemy już liczne tanie roboty sprzątające, a do ich grona dołącza właśnie nowa odsłona modelu Mova E20. Ulepszona wersja o nazwie Mova E20s Pro została wyposażona w silnik generujący prędkość 80 tysięcy obrotów na minutę, dzięki czemu zaoferuje siłę ssania rzędu 13 tysięcy Paskali, czyli aż 8 tysięcy Paskali więcej niż poprzednik.

Mova E20s Pro obejmuje zarówno odkurzanie, jak i funkcję mopowania. Robot został wyposażony w zbiornik na kurz o pojemności 330 ml oraz zbiornik na wodę o pojemności 245 ml. Warto podkreślić, że system samodzielnie dozuje wodę w oparciu o wybrany przez użytkownika poziom nawilżenia. Ponadto producent wyposażył nowy model robota w akumulator o pojemności 3200 mAh, co według deklaracji ma wystarczyć na posprzątanie całego mieszkania.

Mova E20s Pro (źródło: Mova)

Robot sprzątający Mova E20s Pro został wyposażony w poprawiony system zapobiegający plątaniu się włosów i sierści. Nowe rozwiązanie obejmuje szczotkę boczną w kształcie litery U, która chłonie włosy zamiast je rozrzucać, szczotkę główną w kształcie litery V oraz grzebień przepływowy, wykorzystujący pęd powietrza do rozczesywania włosów i przenoszenia ich do zbiornika.

Zgodnie z deklaracjami producenta model ten ma też radzić sobie lepiej z głęboko ukrytym kurzem w dywanach oraz cięższymi okruchami. Ponadto robot za pomocą systemu ultradźwiękowego automatycznie wykrywa dywany i zwiększa na nich moc ssania. Jeśli chodzi o nawigację, Mova E20s Pro (podobnie jak poprzednik) korzysta z nawigacji laserowej LDS, jednak system mapowania wzbogacono o laser liniowy, wspierający robota sprzątającego w unikaniu przeszkód i zapobieganiu kolizji.

Mova E20s Pro (źródło: Mova)

Robot sprzątający Mova E20s Pro – dostępność, cena i promocja z okazji premiery

Mova E20s Pro to kolejny tani robot sprzątający na polskim rynku. Model ten wyceniono na 869 złotych, jednak z okazji premiery urządzenia w Polsce, zaplanowanej na 11 lutego 2026 roku, producent przygotował rabat w wysokości 20%.