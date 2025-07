Oto wydajny odkurzacz, który złożysz i schowasz (prawie) wszędzie

Na polski rynek trafia nowy model wydajnego, składanego odkurzacza bezprzewodowego z funkcją mopowania. Model Mova S2 Detect będzie dostępny w promocji na start.

Mova S2 Detect – wydajny i składany odkurzacz debiutuje w Polsce

Mova to submarka Dreame, która specjalizuje się przede wszystkim w produkcji robotów sprzątających, takich jak np. Mova X4 Pro czy Mova V50 Ultra Complete. W jej ofercie nie znajdziecie jednak wyłącznie robotów. Do portfolio tego producenta dołącza właśnie kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy z funkcją mopowania. Mova wprowadza na polski rynek składany model o mocy ssania 150 AW przy ciśnieniu do 25 tysięcy Paskali.

Mova S2 Detect (źródło: Mova)

Odkurzacz Mova S2 Detect został wyposażony w technologię 10-Cone Cyclonic Dust-Air Separation, która odpowiedzialna jest za utrzymanie wysokiej mocy i wydajności odkurzania. Sercem tego odkurzacza jest silnik bezszczotkowy o mocy 460 W, a dzięki specjalnemu systemowi przeciw plątaniu włosów użytkownik może szybko oczyścić szczotki. Szczotka oferuje też oświetlenie LED czyszczonych miejsc, co ułatwia dokładne posprzątanie każdego fragmentu podłogi.

S2 Detect zajmie się nie tylko zebraniem kurzu i okruszków z podłogi, ale też jej mopowaniem – obie czynności wykonywane są w trakcie jednego przejazdu. Nowość została wyposażona we wbudowany zbiornik na wodę o pojemności 300 mililitrów, zaś za mycie podłóg odpowiada pad z mikrofibry.

Mova S2 Detect (źródło: Mova)

Jedną z największych zalet nowego odkurzacza marki Mova jest możliwość złożenia go do małych rozmiarów. Dzięki temu sprzęt można schować obok mebla, w komodzie czy szafie. Ponadto po złożeniu urządzenie stoi samodzielnie, a za pomocą specjalnych klipsów użytkownik może zorganizować wszystkie akcesoria.

Mova S2 Detect (źródło: Mova)

Mova S2 Detect został wyposażony również w wymienny akumulator 7 x 2500 mAh. Producent deklaruje, że dzięki takiemu pakietowi odkurzacz może pracować na jednym ładowaniu przez ponad 60 minut w trybie Gentle. Sprzęt korzysta z pięciostopniowego systemu filtracji, sprawiając, że powietrze oddawane do pomieszczenia jest oczyszczone z cząsteczek kurzu.

Wygodnym dodatkiem do S2 Detect jest LED-owy wyświetlacz, z którego użytkownik może odczytać stan akumulatora, tryb czyszczenia czy status konserwacji. Sprzątający ma do wyboru trzy tryby mocy – Max (10 minut pracy), Standard do codziennego czyszczenia (25 minut) oraz Gentle przeznaczony do delikatnych powierzchni (60+ minut).

Mova S2 Detect (źródło: Mova)

Odkurzacz Mova S2 Detect – dostępność i cena w Polsce

Sugerowana cena Mova S2 Detect wynosi 959 złotych, ale od 25 lipca do 10 sierpnia 2025 roku odkurzacz będzie można kupić o 20% taniej w popularnych sieciach handlowych w Polsce.