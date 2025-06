Duża moc ssania i niższe ceny. Mova kusi nową ofertą na roboty sprzątające

Mova wprowadziła do Polski nowe urządzenia sprzątające. Jednym z nich jest robot odkurzająco-mopujący V50 Ultra o ogromnej mocy ssania, sięgającej 24 tysięcy Paskali. Do oferty dołączył też odkurzacz ręczny z funkcją mopowania. Marka zaanonsowała także kilka promocji na inne urządzenia.

Robot sprzątający Mova V50 Ultra – ogromna moc ssania i mnóstwo technologii

Marka Mova wprowadza na polski rynek nowe urządzenia sprzątające. Jednym z nich jest robot odkurzająco-mopujący Mova V50 Ultra, oferujący siłę ssania sięgającą 24 tysięcy Paskali. Model ten korzysta z systemu CleanLift, który odpowiedzialny jest za rozpoznawanie rodzaju sprzątanej powierzchni i dostosowanie do niej urządzenia.

Gdy robot wykryje dywan, szczotka boczna unosi się na 10 milimetrów, a nakładki mopujące na 10,5 milimetra lub zostają odłączone w stacji bazowej. Ponadto dzięki sztucznej inteligencji model ten wykryje również trudniejsze zabrudzenia, zidentyfikuje je i odpowiednio dostosuje metodę czyszczenia.

Mova V50 Ultra (źródło: Mova)

Dzięki wysuwanym nóżkom Mova V50 Ultra poradzi sobie także z wysokimi progami o wysokości do 4,2 cm oraz podwójnymi progami o łącznej wysokości 6 centymetrów. Model ten mierzy 89 milimetrów wysokości, co sprawia, że sprzątnie pod większością mebli. W trudniej dostępnych miejscach, narożnikach i wzdłuż ścian wspomoże go system FlexReach, obejmujący wysuwaną szczotkę boczną i nakładki mopujące.

Nowy sprzęt marki Mova został też wyposażony w potrójny mechanizm przeciw splątaniu włosów. Ponadto V50 Ultra oferuje system FlexiPress Mop Pad, dzięki któremu mopowanie ma być dokładniejsze. System ten wykorzystuje „pływający” uchwyt nakładki mopującej, mogący poruszać się w górę i w dół.

Mova V50 Ultra (źródło: Mova)

Stacja dokująca modelu V50 Ultra zajmie się natomiast:

automatycznym opróżnianiem pojemnika na kurz do worka o pojemności 3,2 litra (według deklaracji producenta worek ten wystarczy na 75 dni sprzątania),

myciem nakładek mopujących gorącą wodą (80 stopni Celsjusza),

suszeniem nakładek mopujących gorącym powietrzem (60 stopni Celsjusza),

uzupełnianiem wody ze zbiornika o pojemności 4 litrów,

dozowaniem detergentu.

Nowy robot dostępny jest w dwóch wariantach Mova V50 Ultra i V50 Ultra Complete. Sugerowana cena w wersji podstawowej wynosi 5549 złotych, natomiast Complete (rozszerzonej o akcesoria) – 5999 złotych. Z uwagi na debiut na polskim rynku urządzenia te sprzedawane są kolejno 17% i 20% taniej. Promocja obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku.

Mova K20 Pro – odkurzacz pionowy z funkcją mopowania

Do oferty marki Mova w Polsce dołączył też odkurzacz pionowy z funkcją mopowania. Model K20 Pro został wyposażony w bezszczotkowy silnik o mocy 300 W, oferujący moc ssania na poziomie 18 tysięcy Paskali.

Mova K20 Pro (źródło: Mova)

Na pokładzie nowego urządzenia Mova znalazł się m.in. system inteligentnej detekcji zabrudzeń, dzięki któremu odkurzacz automatycznie dostosowuje siłę ssania do wykrytego zabrudzenia. Użytkownik jest na bieżąco informowany o poziomie zabrudzeń na LED-owym wyświetlaczu. K20 Pro oferuje również system czyszczenia krawędziowego Dual-Edge Cleaning, który odpowiedzialny jest za dokładne sprzątanie w narożnikach, wzdłuż krawędzi, ścian czy listew przypodłogowych. Ponadto wałek otrzymał specjalny skrobak, który zapobiega splątaniu włosów i sierści.

Mova K20 Pro (źródło: Mova)

Mova K20 Pro oferuje trzy tryby pracy:

automatyczny – uwalnia wodę i zapewnia ssanie, sprawdzi się przy codziennym sprzątaniu,

ssania – przeznaczony do zwalczania mokrych zabrudzeń lub rozlanych na podłodze płynów,

turbo – oferuje maksymalną moc do usuwania uporczywych, trudnych zabrudzeń.

Nowy odkurzacz pionowy został wyposażony w akumulator 7 x 2600 mAh, co zgodnie z deklaracją producenta ma wystarczyć na 30 minut ciągłej pracy. Sprzęt waży niecałe 4 kilogramy. Sugerowana przez producenta cena K20 Pro wynosi 1299 złotych, jednak do 30 czerwca 2025 roku model ten można kupić 15% taniej.

Jeszcze więcej promocji na urządzenia sprzątające marki Mova

Marka Mova ogłosiła też specjalne, wakacyjne promocje na wiele innych urządzeń. Na liście znalazły się:

robot odkurzający Mova P50 Ultra – 26% taniej (cena katalogowa 3399 złotych),

robot odkurzający Mova E20 Plus – 38% taniej (cena katalogowa 1299 złotych),

robot odkurzający Mova S10 – 34% taniej (cena katalogowa 1299 złotych),

odkurzacz Wet&Dry Mova X4 Pro – 9% taniej (cena katalogowa 2199 złotych),

odkurzacz Wet&Dry Mova K10 – 20% taniej (cena katalogowa 869 złotych),

odkurzacz pionowy Mova J30 – 27% taniej (cena katalogowa 749 złotych),

odkurzacz pionowy Mova S4 Detect – 30% taniej (cena katalogowa 999 złotych),

robot koszący Mova 1000 – 22% taniej (cena katalogowa 5649 złotych),

robot koszący Mova 600 – 19% taniej (cena katalogowa 4789 złotych),

szczoteczka Mova Fresh Pro – 11% taniej (cena katalogowa 439 złotych).

Promocje obowiązują do 30 czerwca 2025 roku w popularnych sieciach handlowych oraz w oficjalnym sklepie producenta.