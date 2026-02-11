Szybki internet, dużo kanałów TV i rabaty na telewizory w jednym pakiecie

Magentowy operator przygotował nowe oferty łączone. W jednym pakiecie możesz teraz otrzymać internet światłowodowy i bogatą ofertę telewizyjną, a także odebrać spore zniżki na telewizory.
Internet światłowodowy i dużo kanałów TV w jednym pakiecie przez pół roku za 0 złotych
Jeśli marzysz o kinie domowym, to teraz jest świetny moment, aby je skompletować. Wśród najnowszych propozycji T-Mobile znajdziesz ofertę łączącą internet światłowodowy o przepustowości do 300 Mb/s wraz z telewizją Magenta TV w pakiecie M.
Co istotne, przez pierwsze 6 miesięcy trwania umowy usługi są udostępniane za 0 złotych. Po upływie okresu promocyjnego zapłacisz 50 złotych miesięcznie za telewizyjny pakiet M oraz 65 złotych miesięcznie za internet. W ramach pakietu M w Magenta TV masz do dyspozycji 82 kanały telewizyjne gwarantowane i dodatkowe niegwarantowane.
Ponadto fani sportu mogą korzystać z pakietu Canal+ Super Sport przez 6 miesięcy za 0 złotych. Po upływie połowy roku koszt dostępu do pakietu wyniesie 69 złotych miesięcznie, jednak można z niego zrezygnować po jednym pełnym cyklu rozliczeniowym.
Warto wspomnieć, że w ofercie Magenta TV – podobnie jak u operatora Vectra – znalazły się kanały Eurosport, dzięki którym widzowie mogą śledzić Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026.
T-Mobile oferuje również rabaty na duże telewizory
Magentowy operator uzupełnił też swoją nową ofertę o specjalne zniżki na wybrane telewizory marki Hisense w rozmiarach od 55 do 65 cali. Maksymalna wynosi 800 złotych. Na liście znalazło się pięć propozycji – ich ceny wraz z rabatami znajdziecie w poniższej tabeli.
|Model telewizora
|Najniższa cena sprzed 30 dni
|Cena promocyjna
|Rabat
|Hisense 55 55U6NQ MiniLED 4K VIDAA TV
|2199 złotych
|1999 złotych
|200 złotych
|Hisense 65 65U6NQ MiniLED 4K VIDAA TV
|2699 złotych
|2299 złotych
|400 złotych
|Hisense 65E7NQ PRO QLED4K 144Hz VIDAA TV
|2999 złotych
|2599 złotych
|400 złotych
|Hisense 65 65E7Q PRO QLED 144Hz 4K VIDAA
|3699 złotych
|2899 złotych
|800 złotych
|Hisense 65 65E8Q MiniLED 144Hz 4K VIDAA
|3999 złotych
|3199 złotych
|800 złotych
Promocja obowiązuje przy jednoczesnym zawarciu umowy na internet światłowodowy (do 300 Mb/s) wraz z pakietem Magenta TV M oraz aktywacją pakietu kanałów Canal+ Super Sport. Warto podkreślić, że umowa zawierana jest na 24 miesiące (wyjątkiem jest pakiet Canal+ Sport, z którego można zrezygnować po jednym pełnym okresie rozliczeniowym).