Szybki internet, dużo kanałów TV i rabaty na telewizory w jednym pakiecie

Magentowy operator przygotował nowe oferty łączone. W jednym pakiecie możesz teraz otrzymać internet światłowodowy i bogatą ofertę telewizyjną, a także odebrać spore zniżki na telewizory.

Internet światłowodowy i dużo kanałów TV w jednym pakiecie przez pół roku za 0 złotych

Jeśli marzysz o kinie domowym, to teraz jest świetny moment, aby je skompletować. Wśród najnowszych propozycji T-Mobile znajdziesz ofertę łączącą internet światłowodowy o przepustowości do 300 Mb/s wraz z telewizją Magenta TV w pakiecie M.

Co istotne, przez pierwsze 6 miesięcy trwania umowy usługi są udostępniane za 0 złotych. Po upływie okresu promocyjnego zapłacisz 50 złotych miesięcznie za telewizyjny pakiet M oraz 65 złotych miesięcznie za internet. W ramach pakietu M w Magenta TV masz do dyspozycji 82 kanały telewizyjne gwarantowane i dodatkowe niegwarantowane.

Oferty łączone w t-mobile, internet ze światłowodu, telewizja magenta tv, canal+ super sport
Nowa oferta połączona (źródło: T-Mobile)

Ponadto fani sportu mogą korzystać z pakietu Canal+ Super Sport przez 6 miesięcy za 0 złotych. Po upływie połowy roku koszt dostępu do pakietu wyniesie 69 złotych miesięcznie, jednak można z niego zrezygnować po jednym pełnym cyklu rozliczeniowym.

Warto wspomnieć, że w ofercie Magenta TV – podobnie jak u operatora Vectra – znalazły się kanały Eurosport, dzięki którym widzowie mogą śledzić Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026.

T-Mobile oferuje również rabaty na duże telewizory

Magentowy operator uzupełnił też swoją nową ofertę o specjalne zniżki na wybrane telewizory marki Hisense w rozmiarach od 55 do 65 cali. Maksymalna wynosi 800 złotych. Na liście znalazło się pięć propozycji – ich ceny wraz z rabatami znajdziecie w poniższej tabeli.

Model telewizoraNajniższa cena sprzed 30 dniCena promocyjnaRabat
Hisense 55 55U6NQ MiniLED 4K VIDAA TV2199 złotych1999 złotych200 złotych
Hisense 65 65U6NQ MiniLED 4K VIDAA TV2699 złotych2299 złotych400 złotych
Hisense 65E7NQ PRO QLED4K 144Hz VIDAA TV2999 złotych2599 złotych400 złotych
Hisense 65 65E7Q PRO QLED 144Hz 4K VIDAA3699 złotych2899 złotych800 złotych
Hisense 65 65E8Q MiniLED 144Hz 4K VIDAA3999 złotych3199 złotych800 złotych

Promocja obowiązuje przy jednoczesnym zawarciu umowy na internet światłowodowy (do 300 Mb/s) wraz z pakietem Magenta TV M oraz aktywacją pakietu kanałów Canal+ Super Sport. Warto podkreślić, że umowa zawierana jest na 24 miesiące (wyjątkiem jest pakiet Canal+ Sport, z którego można zrezygnować po jednym pełnym okresie rozliczeniowym).

