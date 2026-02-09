smartfon z sercem namalowanym na ekranie
Drugi smartfon za złotówkę na walentynki 2026. Promocja bez haczyków

Grzegorz Dąbek·
Jeżeli chcecie kupić idealny prezent na walentynki 2026, to drugi smartfon za złotówkę takim właśnie może być. W końcu zrobicie prezent zarówno swojej drugiej połówce, jak i sobie.

Promocja na walentynki 2026 – drugi smartfon za złotówkę

Walentynki 2026 już 14 lutego – w najbliższą sobotę. Jest zatem bardzo mało czasu, aby kupić prezent, który otrzyma Wasza druga połówka. Na tę okazję Plus przygotował zestawy dwóch smartfonów z drugim za złotówkę. Do wyboru są różne konfiguracje:

  • Redmi Note 14 5G 8/256 GB + Redmi 15C 4/128 GB za 1299 złotych,
  • Redmi Note 15 5G 8/256 GB + Redmi 15C 4/128 GB za 1399 złotych,
  • Samsung Galaxy A56 5G 8/128 GB + Samsung Galaxy A16 4/128 GB za 1499 złotych,
  • Honor 400 5G 8/512 GB + Honor 400 Lite 5G 8/256 GB za 1749 złotych,
  • Xiaomi 15T 5G 12/512 GB + Redmi 15C 4/128 GB za 2999 złotych,
  • Xiaomi 15T Pro 5G 12/512 GB + Redmi 15C 4/128 GB za 3699 złotych.

Promocja i podane ceny obowiązują tylko w przypadku, gdy płatność za ww. zestawy smartfonów zostanie rozłożona na 12 rat 0%. Zawsze jest też opłata na start – 1 złoty (dotyczy zestawów z modelami Redmi, Honora i Samsunga) lub 299 złotych albo 349 złotych (odpowiednio dla zestawu z Xiaomi 15T 5G i Xiaomi 15T Pro 5G).

Jest też promocja na smartwatche i słuchawki na walentynki 2026

Jeśli jednak uważacie, że Wy i Wasza druga połówka nie potrzebujecie teraz nowego smartfona, to Plus przygotował również dwa inne zestawy. W ich skład wchodzi smartwatch (większy dla mężczyzny i mniejszy dla kobiety) oraz słuchawki:

Ta promocja także jest dostępna wyłącznie dla osób, które rozłożą płatność za urządzenia, wchodzące w skład zestawu, na 12 rat 0%. Opłata na start wynosi 1 złoty.

