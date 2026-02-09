Drugi smartfon za złotówkę na walentynki 2026. Promocja bez haczyków

Jeżeli chcecie kupić idealny prezent na walentynki 2026, to drugi smartfon za złotówkę takim właśnie może być. W końcu zrobicie prezent zarówno swojej drugiej połówce, jak i sobie.

Promocja na walentynki 2026 – drugi smartfon za złotówkę

Walentynki 2026 już 14 lutego – w najbliższą sobotę. Jest zatem bardzo mało czasu, aby kupić prezent, który otrzyma Wasza druga połówka. Na tę okazję Plus przygotował zestawy dwóch smartfonów z drugim za złotówkę. Do wyboru są różne konfiguracje:

Redmi Note 14 5G 8/256 GB + Redmi 15C 4/128 GB za 1299 złotych,

Redmi Note 15 5G 8/256 GB + Redmi 15C 4/128 GB za 1399 złotych,

Samsung Galaxy A56 5G 8/128 GB + Samsung Galaxy A16 4/128 GB za 1499 złotych,

Honor 400 5G 8/512 GB + Honor 400 Lite 5G 8/256 GB za 1749 złotych,

Xiaomi 15T 5G 12/512 GB + Redmi 15C 4/128 GB za 2999 złotych,

Xiaomi 15T Pro 5G 12/512 GB + Redmi 15C 4/128 GB za 3699 złotych.

Promocja i podane ceny obowiązują tylko w przypadku, gdy płatność za ww. zestawy smartfonów zostanie rozłożona na 12 rat 0%. Zawsze jest też opłata na start – 1 złoty (dotyczy zestawów z modelami Redmi, Honora i Samsunga) lub 299 złotych albo 349 złotych (odpowiednio dla zestawu z Xiaomi 15T 5G i Xiaomi 15T Pro 5G).

Jest też promocja na smartwatche i słuchawki na walentynki 2026

Jeśli jednak uważacie, że Wy i Wasza druga połówka nie potrzebujecie teraz nowego smartfona, to Plus przygotował również dwa inne zestawy. W ich skład wchodzi smartwatch (większy dla mężczyzny i mniejszy dla kobiety) oraz słuchawki:

Ta promocja także jest dostępna wyłącznie dla osób, które rozłożą płatność za urządzenia, wchodzące w skład zestawu, na 12 rat 0%. Opłata na start wynosi 1 złoty.