Mercedes-AMG EQE 43
(fot. GRI CARS)
Moto

Pożary samochodów elektrycznych? Jest ich dużo mniej, niż Ci się wydaje

Mateusz Budzeń·
Strona główna
Moto
Pożary samochodów elektrycznych? Jest ich dużo mniej, niż Ci się wydaje

Jak to jest z pożarami samochodów elektrycznych? Dane Państwowej Straży Pożarnej potwierdzają, że nie powinniśmy obawiać się tego mitu.

Pożary samochodów elektrycznych w 2025 roku

Jednym z popularniejszych mitów pojawiających się podczas dyskusji o samochodach elektrycznych jest kwestia pożarów, które podobno są niezwykle częste i niebezpieczne. Niestety, media nie pomagają, bowiem każdy pożar elektryka – w pogodni za tanią sensacją i klikami – jest rozdmuchiwany. W tym samym czasie palą się auta spalinowe i hybrydowe, o czym zbytnio nikt nie chce pisać.

Natomiast z danych Państwowej Straży Pożarnej, przeanalizowanych przez F5A New Mobility Research & Consulting w ramach Raportu Bezpieczeństwa Pożarowego EV, dowiadujemy się, że tak naprawdę sytuacja wygląda inaczej. Otóż w 2025 roku doszło do 44 pożarów pojazdów całkowicie elektrycznych. Należy tutaj dodać, że wszystkich BEV-ów na polskich drogach jest już ponad 130 tys. sztuk, licząc auta osobowe i ciężarowe.

Łatwo jest zauważyć, że problem dotyczy tylko promila samochodów elektrycznych. Co więcej, często źródłem pożaru nie jest uszkodzenie akumulatora trakcyjnego, który – nawet po wypadku – nie musi się zapalić. Warto też wziąć pod uwagę, że część pożarów mogła wynikać z wcześniejszych nieprawidłowo przeprowadzonych napraw lub przez błędy po stronie użytkownika.

Dodam jeszcze, że tak naprawdę cieszy mnie pojawiający się w licznych dyskusjach temat bezpieczeństwa samochodów elektrycznych. W końcu podobno przyszłość ma należeć właśnie do BEV-ów, więc warto dokładnie zbadać „nową technologię”. Szkoda tylko, że nie brakuje mitów, zbędnych emocji i taniej sensacji.

Nissan Ariya test
fot. Gri Cars

Jeszcze trochę danych na temat pożarów samochodów w Polsce

Nie jestem fanem porównania, które zastosowano w omawianym raporcie. Nie powinno bowiem zestawiać się wszystkich samochodów spalinowych jeżdżących po polskich drogach z autami elektrycznymi. Auta różnią się średnim wiekiem, poziomem eksploatacji i przeszłością, która mogła zawierać niekoniecznie poprawnie przeprowadzone naprawy. Nie muszę chyba dodawać, że spalinówki są średnio starsze i bardziej wymęczone.

Radzę więc potraktować kolejne informacje w formie ciekawostki, a nie pokazania wyższości jednej lub drugiej technologii. Otóż BEV-y w 2025 roku odpowiadały za 0,46% pożarów samochodów, podczas gdy prawie 98,5% pożarów dotyczyło pojazdów spalinowych.

Pożary samochodów elektrycznych w 2025 roku
źródło: PSNM, dane Państwowej Straży Pożarnej

Dowiedzieliśmy się także, że w Polsce doszło do 105 pożarów pojazdów hybrydowych oraz 1 pożaru pojazdu wodorowego. Natomiast w tym samym czasie odnotowano 9515 pożarów pojazdów spalinowych. Wskaźnik pożarów dla elektryków wyniósł więc 0,362 na 1000 zarejestrowanych pojazdów, dla spalinowych 0,415, a dla hybrydowych 0,082.

St. bryg. Tomasz Jonio z Komendy Głównej PSP poinformował, że w roku 2024 średni czas trwania całej interwencji podczas pożarów BEV-ów wynosił 4 godziny i 21 minut, podczas gdy w roku 2025 były to już 2 godziny i 40 minut.

Wypada jeszcze dodać, że niedawno poznaliśmy listę najchętniej kupowanych samochodów elektrycznych w Polsce w 2025 roku. Natomiast cały 2025 rok okazał się rekordowy dla rozwoju elektromobilności nad Wisłą.

Zobacz również

Obserwuj nas