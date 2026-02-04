Nowy, tani air fryer. Wyniesie gotowanie na wyższy (i zdrowszy) poziom

Na polskim rynku pojawił się nowy air fryer w całkiem rozsądnej, przystępnej cenie, choć to niejedyna jego zaleta. Sprzęt ma pomóc w tworzeniu zdrowszych posiłków przy małym nakładzie pracy.

Ta frytkownica beztłuszczowa pomoże przygotować zdrowe posiłki

W polskich sklepach pojawił się nowy air fryer Mova AeroChef FD10s Pro. Sprzęt ten został wyposażony w podwójny system grzewczy i oferuje moc 2000 W (to o 200 W więcej w porównaniu do poprzednika). Producent deklaruje, ze zwiększona moc przełoży się na jeszcze szybsze nagrzewanie i przygotowanie posiłku. Ponadto jednoczesne grzanie z dołu i od góry ma sprawić, że potrawa będzie pieczona równomiernie, co jest też wspierane systemem cyrkulacji w 360 stopniach.

W przypadku air fryer Mova AeroChef FD10s Pro na uwagę zasługuje także w pełni ceramiczna powłoka kosza oraz płyty grillowej. Jak podkreśla producent – jest ona w 100% wolna od fluoru i PFOA w przeciwieństwie do standardowo używanych powłok we frytkownicach beztłuszczowych. Rozwiązanie to ma też zagwarantować smażenie bez przywierania oraz bez obaw o przenikanie szkodliwych substancji do posiłku.

Nowy air fryer Mova – inteligencja i wygoda w przystępnej cenie

Mova AeroChef FD10s Pro oferuje łącznie 12 inteligentnych programów (o jeden więcej w porównaniu do poprzednika). Ponadto producent podkreśla, że wsłuchał się w potrzeby zgłaszane przez użytkowników i poprawił funkcjonalność sprzętu dodając ulepszenia, takie jak:

Smart Pause – opcję umożliwiającą zatrzymanie pracy po wysunięciu kosza i automatyczne jej wznowienie po włożeniu,

możliwość łatwego czyszczenia i mycia kosza oraz płyty grillowej w zmywarce,

praktyczne okienko z wewnętrznym oświetleniem, co pomaga w sprawdzaniu stanu posiłku bez konieczności wysuwania kosza.

Air fryer Mova AeroChef FD10s Pro zadebiutował już w Polsce, a jego sugerowana przez producenta cena wynosi 399 złotych. Nowy model jest już dostępny w sprzedaży.

Gdzie kupić? Mova AeroChef FD10s Pro ok. 399 zł Allegro RTV Euro AGD OleOle Zawiera linki afiliacyjne.

Warto wspomnieć, że pod koniec stycznia 2026 roku w portfolio marki Xiaomi pojawił się nowy „dwupiętrowy” air fryer Smart Double Stack Air Fryer 12L. Trzeba przyznać, że sprzęt ten wzbudził spore zainteresowanie.