Apple wygrywa tam, gdzie liczy się lojalność użytkowników

Smartfony Apple cieszą się ogromną popularnością i nie chodzi wyłącznie o bieżącą sprzedaż. Nowy ranking to zapowiedź dobrej przyszłości dla producenta iPhone’ów.

Apple ma powody do świętowania. iPhone jest numerem jeden

Pierwszy kwartał roku fiskalnego 2026 okazał się rekordowy dla Apple. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla Tima Cooka i jego zespołu. Nowe dane sugerują, że potencjał na zarabianie z usług jest naprawdę ogromny, a dodatkowo firma ma wielką bazę potencjalnie wiernych klientów.

Z raportu Counterpoint Research wynika, że Apple jest numerem jeden pod względem liczby aktywnych smartfonów. Oznacza to, że firma z Cupertino ma obecnie wielką bazę użytkowników, których – przy odpowiednich działaniach – można przy sobie zatrzymać. Co więcej, prawie co czwarty aktywny smartfon to właśnie iPhone. Natomiast co piąty to model stworzony przez Samsunga.

Warto jeszcze zauważyć, że tylko Apple i Samsungowi udało się przekroczyć granicę miliarda aktywnych urządzeń. Jest to rezultat tym bardziej imponujący, gdy spojrzymy na cały rynek, który przecież składa się z wielu świetnych smartfonów i naprawdę silnych rywali.

Karn Chauhan, starszy analityk w Counterpoint Research, zauważa, że pierwsza pozycja Apple wynika z silnej lojalności użytkowników, rozbudowanego ekosystemu i ściśle zintegrowanych usług. Podejrzewam, że ważna jest też wysoka sprzedaż iPhone’ów, a także ich długowieczność, co pozwala w dłużej perspektywie budować bazę aktywnych urządzeń.

Ośmiu największych graczy

Każdy z pierwszej ósemki – oczywiście licząc też Apple i Samsunga – może pochwalić się przekroczeniem bariery 200 mln aktywnych smartfonów. Udało się to osiągnąć Xiaomi, Oppo, Vivo, Transsion Group, Huawei i marce Honor. Natomiast firmy Motorola i Realme są bliskie zdobycia tego kamienia milowego.

źródło: Counterpoint Research

Raport Counterpoint Research wskazuje, że liczba aktywnych smartfonów wzrosła o 2% w 2025 roku. Wynik napędzany jest przez wydłużenie cyklu wymiany smartfonów, który wzrósł do prawie czterech lat. Pomaga też rosnący udział urządzeń z odzysku, które otrzymują drugie życie w rękach kolejnego użytkownika.

Należy jeszcze zauważyć, że w 2025 roku firmy Apple i Samsung łącznie zgarnęły aż 44% globalnej bazy aktywnych urządzeń. Natomiast ponad 80% rynku należało do pierwszej ósemki producentów. Pozostali, jak chociażby Google z serią smartfonów Pixel, muszą zadowolić się wyraźnie mniejszymi kawałkami tortu.