Nie będzie Xiaomi Mi 12, tylko Xiaomi 12! Xiaomi po 10 latach porzuca markę „Mi”

Pierwszy smartfon Xiaomi trafił do sprzedaży w 2011 roku, czyli dziesięć lat temu. Przez lata marka „Mi” ugruntowała swoją pozycję na rynku i wryła się do świadomości klientów. Okazuje się jednak, że producent zdecydował się ją porzucić, przez co od teraz schemat nazewnictwa jego smartfonów będzie przypominał ten, jaki stosuje Apple.

Xiaomi po 10 latach porzuca markę „Mi”

Wydawało się, że marka „Mi” jest nierozerwalnie związana z Xiaomi – wystarczy spojrzeć na logo firmy, które kilka miesięcy temu zostało odświeżone. Jednocześnie już od dłuższego czasu na jej smartfonach znajduje się nie logo „Mi”, tylko pełna nazwa producenta. Okazuje się, że teraz pójdzie on krok dalej i całkowicie zrezygnuje z marki „Mi” w przypadku swoich produktów.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Co ciekawe, pierwszy krok w tym kierunku już poczyniono – najnowszy smartfon z serii MIX to nie Mi MIX 4, tylko Xiaomi MIX 4. Przedstawiciel producenta przekazał serwisowi xda-developers, że nowy schemat nazewnictwa będzie stosowany również w przypadku kolejnych produktów, nie tylko urządzeń mobilnych, ale też z innych kategorii.

Warto w tym miejscu podkreślić, że już wprowadzone na rynek sprzęty z przedrostkiem „Mi”, nadal będą sprzedawane pod obecnymi nazwami – w ich przypadku nic się nie zmieni.

fot. Tomasz Szwast / Tabletowo.pl

Xiaomi wybrało zaskakujący moment na ogłoszenie odesłania marki „Mi” do lamusa

Ogłoszenie rezygnacji z marki „Mi” w tym momencie jest jednak zaskakujące, ponieważ już wkrótce zostaną zaprezentowane nowe smartfony z serii Mi 11. Teraz nie wiadomo, czy będą się nazywać Mi 11T i Mi 11T Pro, czy Xiaomi 11T i 11T Pro. Teoretycznie, skoro słowo się rzekło, producent powinien wprowadzić na rynek te ostatnie, ale może to wywołać zakłopotanie u klientów, bowiem zmiana schematu nazewnictwa w trakcie cyklu wydawniczego jest raczej niecodziennym posunięciem.

Możemy natomiast mieć pewność co do tego, że kolejny flagowiec marki nie będzie się nazywał Mi 12, tylko Xiaomi 12. Tym samym, celowo lub nie, nomenklatura smartfonów chińskiej marki upodobni się do tej, jaką od początku stosuje Apple albo Meizu.

Aktualizacja:

Otrzymaliśmy oficjalne stanowisko Xiaomi Polska w niniejszej sprawe:

Począwszy od trzeciego kwartału 2021 roku, seria produktów „Mi” firmy Xiaomi zostanie przemianowana na „Xiaomi”. Zmiana ta ujednolici naszą globalną markę i zniweluje różnice w postrzeganiu jej oraz produktów. Wdrożenie tej zmiany we wszystkich regionach może potrwać. Wraz z wprowadzeniem nowej tożsamości marki na rynku znajdą się dwie odrębne serie produktów. Produkty serii Xiaomi reprezentują szczytowe osiągnięcia technologii i oferują użytkownikom najwyższej jakości wrażenia. Produkty serii Redmi to innowacje w bardziej przystępnej cenie i są skierowane do młodszych odbiorców. Nazewnictwo serii produktów – Xiaomi i Redmi – zostanie z czasem zastosowane również w naszych produktach ekosystemu oraz IoT.

– Mateusz Rzempała – PR Manager Xiaomi Poland