Ten niezły tablet będzie dostępny już w przyszłym miesiącu

Już w przyszłym miesiącu na rynku zadebiutuje kolejny, niezły tablet, który będzie można kupić za kilkaset złotych. Producent oficjalnie zapowiedział rychłą premierę swojego najnowszego urządzenia i już teraz ujawnił (niemal) wszystkie informacje na jego temat.

Co zaoferuje tablet Teclast M40S? (specyfikacja)

Najnowszy tablet w ofercie marki Teclast pochwali się wyświetlaczem IPS o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 1920×1200 pikseli (proporcje 16:10), cechującym się kątami widzenia na poziomie 178°. Ramki wokół ekranu mają być stosunkowo smukłe i symetryczne, mimo że nie będzie to model klasy premium, tylko budżetowa propozycja.

Na serce tabletu został wybrany procesor UNISOC T610, który jest produkowany (przez TSMC) z wykorzystaniem 12-nm procesu technologicznego FinFET oraz dysponuje dwoma rdzeniami ARM Cortex-A75 1,8 GHz i sześcioma ARM Cortex-A55 1,8 GHz, a także układem graficznym Mali-G52 3EE 614 MHz. Ponadto Teclast M40S odda swoim właścicielom do dyspozycji 4 GB RAM LPDDR4 i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu eMMC 5.1, a do tego nie zabraknie miejsca na kartę microSD (o pojemności do 1 TB).

Tablet fabrycznie będzie pracował pod kontrolą systemu Android 11, podczas gdy jego zasilaniem zajmie się akumulator o pojemności 6000 mAh, który użytkownik naładuje przez port USB-C z mocą do 10 W. W tablecie znalazło się też miejsce na dwie karty SIM (w formacie nano; jedno współdzielone na slotem na kartę microSD) i moduł 4G LTE z obsługą rozmów w technologii VoLTE. Ponadto łączność zapewnią Bleutooth 5.0 oraz WiFi 802.11ac (2,4 GHz i 5 GHz).

Specyfikacja tabletu obejmie także m.in. wsparcie dla systemów GNSS (GPS, A-GPS, Glonass, Galileo) i dwukanałowego dźwięku stereo, jak również 3,5 mm złącze słuchawkowe i dwa aparaty: 5 Mpix na tyle (niestety bez diody doświetlającej) i 2 Mpix na przodzie. Teclast M40S będzie miał wymiary 243x163x9,3 mm i ważył 520 gramów.

Jaka będzie cena Teclast M40S? (dostępność)

Producent zapowiedział, że jego najnowszy tablet będzie dostępny w sprzedaży już od lipca 2022 roku. Niestety, nie zdradził jeszcze ceny urządzenia, ale można się spodziewać kwoty rzędu kilkuset złotych. Tablet Teclast M40 Air z nieco lepszą specyfikacją (8 GB RAM i 128 GB pamięci UFS 2.1), który trafi do sprzedaży 27 czerwca 2022 roku, ma bowiem kosztować ~800 złotych.

Najnowszy tablet Teclast M40S powinien być tańszy i kosztować mniej więcej tyle, co Teclast M40 SE, który zadebiutował w marcu 2021 roku w cenie ~600 złotych.