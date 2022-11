Średnia półka, modem 5G, ładna obudowa. Czy Samsung ma materiał na hit?

Ostatnio Samsung skupia się na aktualizacjach swoich urządzeń do Androida 13 i OneUI 5.0. Południowokoreański producent nie samymi aktualizacjami jednak żyje. W sieci pojawiła się informacja dotycząca nadchodzącego średniaka, który może namieszać na rynku – mowa o modelu Galaxy A54 5G.

Czy nowy Samsung zachwyci wyglądem?

W sieci pojawiły się rendery nadchodzącego średniaka południowokoreańskiego producenta. Jeśli spodziewaliście się, że nowy smartfon Samsunga z serii A wprowadzi rewolucje w designie, to muszę was rozczarować. Producent nie zdecydował się na odejście od plastiku. Na grafikach przedstawiających Galaxy A54 5G widać obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego, ale w formie przypominającą mocno tę, która zagości we flagowym Galaxy S23.

Z tyłu urządzenia znajdują się trzy okrągłe obiektywy aparatów umieszczone jeden pod drugim, lampa błyskowa LED oraz napis z nazwą producenta. Samsung Galaxy A54 ma centralnie umieszczone wycięcie na aparat do selfie i widoczne ramki wokół ekranu. Na prawym brzegu urządzenia znalazł się przycisk włączania oraz przyciski regulacji głośności. Tacka na kartę SIM umieszona jest dość nietypowo, na górze obudowy.

Trzeba przyznać, że średnio-półkowe Samsungi wyglądają całkiem dobrze i ciężko przyczepić się do ich designu. Zwłaszcza, że kojarzą się ze znacznie droższymi konstrukcjami.

Galaxy A54 5G – czego się spodziewać?

Jeśli potwierdzą się informacje dotyczące specyfikacji smartfona, to śmiało można powiedzieć, że będzie to solidna propozycja, a zarazem konkurencja dla innych średniopółkowych urządzeń. Model Galaxy A54 5G ma zostać wyposażony w 6,4-calowy wyświetlacz wykonany w technologii OLED, oferujący rozdzielczość Full HD+ oraz częstotliwość odświeżania ekranu na poziomie 120 Hz.

Mówi się, że motorem napędowym nowego średniaka zostanie niewydany jeszcze Exynos 1380. Nieoficjalne informacje dotyczące procesora podają, że może być on wyposażony w co najmniej dwa wysokowydajne rdzenie CPU z serii ARM Cortex-A oraz procesor graficzny z serii Mali. Układ ma również obsługiwać moduł Bluetooth 5.3. Chipset będzie w tym modelu wspierany przez 6 GB RAM, a użytkownicy otrzymają 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Nie jest znana jeszcze dokładna konfiguracja aparatów, ale w Galaxy A54 5G spodziewany jest 50 Mpix aparat główny. Akumulator zastosowany w smartfonie będzie mieć pojemność 5000 mAh, może się więc to przełożyć na całkiem dobry czas pracy na jednym ładowaniu.

Wymiary urządzenia to 158,3 x 76,7 x 8,2 mm. Będzie ono więc o 1,1 mm krótsze, 2 mm szersze oraz 0,1 mm grubsze od swojego poprzednika, czyli modelu Galaxy A53 5G. Spodziewana data premiery nowego smartfona Samsunga to początek 2023 roku.

Nie wiadomo jeszcze ile będzie kosztować nowy średniak południowokoreańskiego producenta. Dla porównania warto dodać, że Galaxy A53 5G kosztuje obecnie w naszym kraju nieco ponad 1800 złotych.