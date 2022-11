Co tu się wydarzyło? Smartfony Xiaomi 13 na pierwszych zdjęciach

Za kilka dni Xiaomi pokaże nowe, flagowe smartfony przygotowane na rok 2023. Patrząc na zdjęcia, które wyciekły przed premierą, mam nadzieję, że to jedyny dowód na pechowość numerka.

Seria Xiaomi 13 – ładnie to już było

W czwartek cały świat będzie mógł obejrzeć premierę serii Xiaomi 13. Choć specyfikacja urządzeń jest już częściowo znana, to wszystkie poprzednie grafiki z urządzeniami były albo renderami, albo przedstawiały wczesne wersje obudowy. Ktoś postanowił jednak zepsuć niespodziankę i opublikował zdjęcia smartfonów na 2 dni przed premierą.

Na fotografiach przekazanych przez jednego z użytkowników na Weibo widzimy, że Xiaomi postawiło na dwa różniące się od siebie projekty. Model 13 jest mniejszym urządzeniem, w którym zespół projektantów postawił na płaskie powierzchnie. Tył, przód, a nawet ramki smartfona zostały mocno wypłaszczone, natomiast wariant 13 Pro jest bardziej zaokrąglony. Powiedziałbym nawet, że urządzenia wyglądają, jakby były produktami dwóch różnych serii od dwóch różnych producentów. Na (nie)szczęście zdradza je wyspa na aparaty…

Do projektantów Xiaomi: Cóż uczyniliście tym smartfonom?! (Źródło: Weibo)

Moja pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, gdy spojrzałem na te urządzenia brzmiała – „Komuś się chyba suwak skali w programie graficznym popsuł”. O ile w Xiaomi 13 całość wygląda jako tako i koresponduje z ostrymi krawędziami urządzenia, o tyle Xiaomi 13 Pro wygląda, jakby ktoś przekleił moduł z mniejszego brata, za mocno pociągnął myszką w programie i stworzył narośl, która pasuje do smartfona jak pięść do nosa. Sytuacji nie ratuje ekskluzywna dla tego modelu wersja z pleckami wykonanymi w technologii „nanoskóry”.

Może i niezbyt piękne, ale za to mocne

Dla przypomnienia, Xiaomi 13 będą pierwszymi smartfonami firmy wyposażonymi w nową generację układów mobilnych Snapdragon 8 Gen 2. Mniejszy model postawił na ekran o przekątnej 6,2 cala i rozdzielczości 1,5K, natomiast wariant Pro to 6,7-calowy wyświetlacz i rozdziałka 2K. Oba urządzenia skorzystają z częstotliwości odświeżania o wartości 120 Hz oraz z nowej nakładki MIUI z numerem 14.

W mniejszym modelu Xiaomi zastosuje dwa aparaty o rozdzielczości 50 Mpix, natomiast Xiaomi 13 Pro dostanie już komplet trzech 50-megapikselowych matryc. Wiemy też, że będzie mógł się on pochwalić akumulatorem o pojemności 4800 mAh z opcją szybkiego ładowania 120 W oraz dwoma autorskimi procesorami Xiaomi Surge C2 oraz Surge P2.

Wśród ostatnich wieści dotyczących Xiaomi 13 wiemy również, że nie będą to tanie urządzenia. Patrząc jednak na model 13 Pro przypominam sobie, że nie tylko cena może wpłynąć na popularność urządzenia…