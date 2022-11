Xiaomi startuje z własną telewizją w Polsce. Podpowiadamy, jak z niej skorzystać

Canal+, TVP, Polsat oraz… Xiaomi? Polscy właściciele telewizorów chińskiego producenta mogą uruchomić na swoich urządzeniach nową aplikację, która oferuje dostęp do kanałów telewizyjnych. Bez dodatkowych opłat.

Xiaomi TV+ w Polsce

Choć dzisiaj większość młodych osób ogląda materiały wideo głównie za pośrednictwem serwisów streamingowych oraz aplikacji VOD, z pewnością znajdą się i tacy, którzy podczas leniwego popołudnia lubią po prostu wrzucić na ekran telewizora treści z kanału o konkretnej tematyce i zanurzyć się w motoryzacyjnych ciekawostkach lub oglądać, jak ludzie remontują mieszkania i urządzają sobie ogródki. Takie osoby z pewnością ucieszy start darmowej platformy z kanałami telewizyjnymi Xiaomi TV+.

Xiaomi TV+ w akcji. (Źródło: Artur Kruszyna / Tabletowo.pl)

Od dziś każdy posiadacz telewizora Xiaomi wyposażonego w system operacyjny Android TV może sprawdzić ofertę przygotowaną przez Chińczyków na polski rynek. Aplikacja zostanie pobrana automatycznie przez urządzenie, a możecie ją uruchomić w interfejsie głównym lub za pomocą przycisku MI znajdującego się na pilocie. Lista stacji dostępnych na start prezentuje się następująco:

Rakuten Viki,

Space Channel,

Christmas Classics,

Cooking Panda,

Quietude 4K,

Escape TV,

Heritage Tourism,

Outer Vision Channel,

Lol TV,

Go Traveler,

Volty,

Treehouse Gaming Network,

World Billiards,

Pro Wrestling TV,

Wired2fishTV,

Campuslore Sports,

Outdoor Spor Channel,

Camping World,

Party Tyme Karaoke,

Skawdl,

New KPOP,

YG TV.

Mamy więc muzykę K-popową, wrestling, stację o gotowaniu o nawet coś dla fanów wędkarstwa.

Raczkująca usługa

Z Xiaomi TV+ wiąże się oczywiście kilka niedogodności. Pierwsza, a zarazem ta, która raczej nie ulegnie zmianie, to brak Catch up TV, czyli możliwości zatrzymywania, cofania i przewijania treści wyemitowanych na poszczególnych kanałach. Druga sprawa to występowanie reklam w transmisji, choć osoby niekorzystające z YouTube Premium lub oglądające tradycyjną telewizję są na ten fakt raczej uodpornieni.

Ostatnim problemem jest natomiast brak treści w języku polskim. Jeżeli jednak aplikacja się przyjmie, to istnieje spora szansa, że liczba stacji urośnie. W 2022 roku firma uruchomiła usługę w Hiszpanii startując z pułapu ponad 60 kanałów. Dziś liczba ta urosła do 240 stacji, w tym takich, które dostępne są w lokalnym języku. Znajdziemy tam też kanały z oferty operatorów płatnej telewizji tj. Bloomberg, Euronews czy Museum TV.

Tym ruchem Xiaomi mocno wyprzedziło swoją azjatycką konkurencję w Polsce. Powinniście bowiem wiedzieć, że podobną usługę oferuje na swoich telewizorach Samsung oraz LG, kolejno o nazwie Samsung TV Plus oraz LG Channels. Obie trafiły do różnych krajów Ameryki Północnej oraz Europy, jednak do Polski nie zawitała jeszcze żadna z nich.

Jestem bardzo ciekawy, jak Chińczycy poradzą sobie na polskim rynku z własną ofertą telewizyjną. Kto wie, być może ten ruch zachęci koreańską konkurencję, aby również wkrótce uruchomiła swoje kanały na terenie Polski.