Plus i Plush mają nową ofertę na kartę. Jest bardzo atrakcyjna

Posiadacze smartfonów i tabletów potrzebują na co dzień coraz więcej internetu. Operator sieci Plus i Plush wychodzi im naprzeciw wraz z nową ofertą na kartę, w której można zyskać nawet 2000 GB internetu bez dodatkowych opłat, a do tego jeszcze pakiet 200 GB. To jednak wciąż nie wszystkie gratisy, na jakie mogą liczyć klienci.

Nowa oferta Plus na kartę i Plush na kartę – nawet 2000 GB w prezencie na lata

W obu sieciach pojawiły się nowe pakiety – za 40 złotych z 50 GB internetu i 35 złotych z 40 GB (w obu przypadkach jest to suma paczki GB w ramach danej oferty i bonus 15 GB po doładowaniu konta). Pierwszy można aktywować kodem *136*11*9287#, zaś drugi *136*11*9288#. Są to pakiety cykliczne, które będą odnawiać się automatycznie co miesiąc (30 dni).

źródło: Polkomtel

W obu sieciach dostępna jest promocja, w ramach której otrzymacie nawet 2000 GB. Aby dostać tyle gigabajtów bez dodatkowych opłat, należy włączyć promocję kodem *136*11*2000# i korzystać z cyklicznego pakietu za 40 złotych miesięcznie. Co miesiąc, przez rok, do Waszego konta zostanie dodanych 150 GB. Po przyznaniu 12 pakietów po 150 GB każdy operator dorzuci Wam jeszcze 200 GB, co summa summarum daje aż 2000 GB.

Jest jednak warunek: musicie korzystać nieprzerwanie z cyklicznego pakietu za 40 złotych miesięcznie. Dodatkowe gigabajty pozostaną ważne tak długo, jak długo będziecie mieć aktywny pakiet cykliczny na swoim numerze, więc tylko od Was zależy, jak długo będziecie mogli z niego korzystać.

źródło: Polkomtel

Jeśli ktoś nie chce korzystać z pakietu za 40 złotych miesięcznie, ale jednak też chciałby dostać bonusowe gigabajty bez dodatkowych opłat, również ma taką możliwość. Zarówno w ofercie Plus na kartę, jak i Plush na kartę dostępna jest promocja, w ramach której dostaniecie po 100 GB co miesiąc przez 12 miesięcy, a potem jeszcze 300 GB gratis, czyli łącznie 1800 GB.

Aby zyskać dodatkowe gigabajty, musicie uruchomić i mieć aktywny pakiet cykliczny za 35 złotych lub 30 złotych przez 12 miesięcy. Bonusowy internet będziecie mogli wykorzystać tak długo, jak długo będziecie mieli aktywny cykliczny pakiet na Waszym numerze. Promocję można aktywować kodem *136*11*1500#.

źródło: Polkomtel

To jednak wciąż nie koniec, bowiem w obu ofertach można jeszcze dodatkowo zyskać pakiet 200 GB na 30 dni – wystarczy wyrazić zgodę na komunikację marketingową. Użytkownicy Plus na kartę muszą w tym celu wysłać SMS o treści ZGODA na numer 80087, a Plush na kartę wiadomość o takiej samej treści na numer 80600.

Tidal za darmo na rok

Użytkownicy obu ofert mogą również cieszyć się z dostępu do serwisu muzycznego Tidal HiFi bez dodatkowych opłat aż przez rok – wystarczy wpisać na klawiaturze telefonu kod *101*11*555# i zatwierdzić zieloną słuchawką. Po wysłaniu kodu otrzymacie wiadomość z instrukcją, jak założyć konto i aktywować Tidal HiFi za 0 złotych na rok.

Na koniec warto jeszcze dodać, że od teraz wszyscy klienci Plusa, w tym użytkownicy ofert na kartę, mogą korzystać z technologii 5G bez dodatkowych opłat – wystarczy posiadać sprzęt, który obsługuje sieć 5G w paśmie częstotliwości 2600 MHz. Zasięg 5G Plusa można sprawdzić na mapie na stronie operatora. Aktualnie dociera ono do już ponad 19 mln mieszkańców Polski.