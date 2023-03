Steam raz na jakiś czas ma w zwyczaju przeceniać gry – z różnych okazji. Platforma wystartowała z wiosenną promocją, w której oczywiście można zgarnąć znacznie taniej określone tytuły, ale prawdziwym crème de la crème tej oferty to… pierwsza w historii promocja na konsole Steam Deck. Ile możemy zaoszczędzić na handheldzie Valve?

Pierwsza w historii promocja na Steam Decka. To dobry czas na zakup

Steam Deck to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych konsol typu handheld (do trzymania w rękach), wydanych w ostatnich latach. Co prawda dużą popularnością cieszy się Nintendo Switch (różne wersje – Lite, OLED), jednak jest to dość specyficzny sprzęt, który może nie przekonywać do siebie każdego, ponieważ jego jedną z najmocniejszych stron są przecież ekskluzywne gry.

Steam Deck to zupełnie inna liga, ponieważ przenosi gry ze Steama dostępne na komputerach PC do konsoli o kompaktowych rozmiarach, które bez problemu pozwalają na schowanie jej do plecaka. A teraz szykuje się kolejny sensowny powód, aby po nią sięgnąć – jest dostępna teraz w wiosennej promocji z rabatem 10%, niezależnie od wersji.

Podstawowa wersja sprzętu z 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej eMMC, która normalnie kosztuje 1899 złotych, jest teraz dostępna prawie 200 złotych taniej – za 1709,10 złotych. Oczywiście, im wyższa cena bazowa, tym przecena większa – w przypadku modelu z 256 GB pamięci wbudowanej na dysku SSD NVMe, wycenionego standardowo na 2499 złotych, teraz przyjdzie Wam zapłacić 2249,10 złotych.

Natomiast najbardziej wypasiona wersja z 512 GB pamięci na dysku SSD NVMe, która standardowo kosztuje 3099 złotych, dostępna jest za 2789,10 złotych. Chociaż tu przecena jest największa, to w moim odczuciu najciekawszą wersją Steam Decka jest ta najtańsza, chociaż wiadomo – cena idzie także za ograniczeniami w postaci mniejszej ilości miejsca na gry. Coś za coś.

Promocja nie potrwa wiecznie. Trzeba się pospieszyć

Wiosenna promocja Steam i promocja na konsolę będzie obowiązywała do 23 marca, czyli przyszłego czwartku, a więc mamy niespełna tydzień na zastanowienie się i ewentualny zakup. Jeśli wcześniej poważnie myśleliście o zakupie Steam Decka, teraz jest najlepszy na to czas od momentu premiery.