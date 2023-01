Nie do wiary – wszystko drożeje, a elektronika tanieje

Obecnie, idąc do sklepu, trudno przewidzieć, ile zapłacimy za zakupy, ponieważ ceny produktów nieustannie się zmieniają. Niestety, na wyższe. Tymczasem okazuje się, że szeroko pojęta elektronika staniała.

Elektronika tańsza niż przed rokiem

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowszy raport na temat wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2022 roku. Według GUS, w ujęciu ogólnym rok do roku ceny wzrosły o 16,6% (towarów o 17,6%, usług o 13,4%), zaś w porównaniu z listopadem o 0,1% (ceny usług wzrosły o 0,9%, podczas gdy towarów spadły o 0,1%).

Główny Urząd Statystyczny poinformował również, że wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2022 roku w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 14,4% – to bardzo ważna informacja dla klientów operatorów, którzy wprowadzili w swoich umowach tzw. klauzule inflacyjne, ponieważ wskaźnik na tym poziomie (114,4) otwiera im furtkę do podniesienia cen (aczkolwiek tylko od nich zależy, czy z niej skorzystają, bowiem nie muszą).

GUS wymienia 11 różnych kategorii głównych, w których obserwowane są zmiany cen. Wśród nich znajdują się dwie, które szczególnie nas interesują. Pierwsza to Łączność, zaś druga Rekreacja i kultura. W tej pierwszej wyszczególniono Sprzęt telekomunikacyjny – w 2022 roku był on tańszy średnio o 6,8% niż w 2021 roku (w samym grudniu 2022 roku o 3,1% niż w grudniu 2021 roku). Staniał również sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny, aczkolwiek tutaj zmiana jest już minimalna, bo rok do roku wynosi 0,1% (w grudniu rok do roku o 0,5%).

Tańsza elektronika nie rekompensuje wzrostu cen innych produktów i usług

To dość zaskakujące, że elektronika w 2022 roku była tańsza niż w 2021, ponieważ producenci regularnie podnoszą ceny swoich urządzeń – niejednokrotnie mówiliśmy (i nie tylko my), że tanio to już było. Okazuje się, że w 2022 roku nie było tak drogo, jak się wszystkim wydawało.

Elektronika, w tym smartfony, w 2022 roku była tańsza niż w 2021 (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Niestety, trudno cieszyć się, że elektronika była tańsza niż przed rokiem, gdy wszystko inne podrożało. W tym również usługi telekomunikacyjne – według GUS w 2022 roku ich ceny wzrosły średnio o 4,5% względem 2021 roku. Taki odczyt jednak nie dziwi, bo widać to było po nowych ofertach operatorów, aczkolwiek dobra wiadomość jest taka, że kierują się oni zasadą „więcej za więcej”, zatem klient nie musi płacić więcej za to samo (jak ma to miejsce z produktami, które kupujemy na co dzień w sklepach).

Obniżek cen usług telekomunikacyjnych nie należy się spodziewać w 2023 roku, ponieważ zarówno włodarze Orange, jak i T-Mobile jasno dali do zrozumienia, że ceny powinny być znacznie wyższe, gdyż ich zdaniem są nieadekwatne (czyt. uważają, że w Polsce jest po prostu za tanio). Play i Plus mogą sądzić podobnie, nawet jeśli milczą.